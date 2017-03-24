Киев, 24 марта, 2017, 13:32 — ИА Регнум. Украина в 2017 году станет добывать на полмиллиарда кубометров больше газа, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает «17 news».

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Помимо этого, премьер-министр заявил, что Украина планирует полностью перейти от использования в качестве топлива для ТЭЦ антрацита к углю марки «Г» (газовый уголь).

Как ране сообщала ИА REGNUM, на Украине уже второй месяц длится блокада Донбасса, объявленная изначально украинскими националистами, а потом подхваченная киевскими властями.

Блокада лишает Украину жизненно важного для страны топлива для ТЭЦ и металлургии — антрацита, поскольку большая его часть добывается на предприятиях ДНР и ЛНР.

Республики после объявления блокады заявили о введении внешнего управления на предприятиях, отчисляющих налоги Украине, но находящихся территориально в ДНР и ЛНР.

15 марта СНБО своим решением запретила любые грузоперевозки между Украиной и Донбассом. При этом премьер-министр Гройсман раскритиковал местные советы Украины, которые поддержали блокаду Донбасса, призвав оценить масштабы потерь.

Владимир Гройсман регулярно делает заявления о том, как Украина будет справляться без донбасского угля. Так, премьер-министр заявлял, что Украина не будет покупать уголь в России, а переориентируется на США, Австралию или Южную Африку.

А 23 марта министр энергетики Украины Игорь Насалик заявил, что министерство разрабатывает закон о запрете импорта антрацита из России.