В Бийске за высадку ребенка из автобуса ограничились предупреждением
Барнаул, 24 марта, 2017, 13:27 — ИА Регнум. За то, что десятилетний бийчанин Витя был вынужден идти почти километр в 30-градусный мороз, объявлено предупреждение предпринимателю, обслуживающему городской автобусный маршрут. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, такой вывод можно сделать из официального сообщения прокуратуры, опубликованного сегодня, 24 марта.
Напомним, инцидент произошел в ноябре 2016 года. Ребенок возвращался из школы автобусом маршрута №46. «Последние пассажиры, кроме моего сына, вышли на остановке «Кирпичный завод», и водитель решил, что нужды дальше ехать нет, поэтому он сказал: «Выходи, я дальше не поеду». Автобус развернулся и поехал в другую сторону. При этом ребенок не ехал зайцем — он оплатил проезд. Выходит, что водителю было просто лень ехать до конечной. И он высадил ребенка в такой мороз», — пояснила ранее мама ребенка.
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Прокурорская проверка подтвердила обоснованность ее доводов. «По результатам рассмотрения административных материалов предпринимателю, обслуживающему городской маршрут, объявлено предупреждение. С целью исключения повторных фактов впредь предпринимателю прокурором внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено», — заявили в прокуратуре Алтайского края.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске местные власти предложили обезопасить школьников от высаживания из автобусов. Для этого на проездных картах школьников предложено установить отрицательный лимит, что позволит им ездить в общественном транспорте даже при отсутствии денег на карте.