Барнаул, 24 марта, 2017, 13:27 — ИА Регнум. За то, что десятилетний бийчанин Витя был вынужден идти почти километр в 30-градусный мороз, объявлено предупреждение предпринимателю, обслуживающему городской автобусный маршрут. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, такой вывод можно сделать из официального сообщения прокуратуры, опубликованного сегодня, 24 марта.

Светлана Шаповалова Бийск

Напомним, инцидент произошел в ноябре 2016 года. Ребенок возвращался из школы автобусом маршрута №46. «Последние пассажиры, кроме моего сына, вышли на остановке «Кирпичный завод», и водитель решил, что нужды дальше ехать нет, поэтому он сказал: «Выходи, я дальше не поеду». Автобус развернулся и поехал в другую сторону. При этом ребенок не ехал зайцем — он оплатил проезд. Выходит, что водителю было просто лень ехать до конечной. И он высадил ребенка в такой мороз», — пояснила ранее мама ребенка.

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Прокурорская проверка подтвердила обоснованность ее доводов. «По результатам рассмотрения административных материалов предпринимателю, обслуживающему городской маршрут, объявлено предупреждение. С целью исключения повторных фактов впредь предпринимателю прокурором внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено», — заявили в прокуратуре Алтайского края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске местные власти предложили обезопасить школьников от высаживания из автобусов. Для этого на проездных картах школьников предложено установить отрицательный лимит, что позволит им ездить в общественном транспорте даже при отсутствии денег на карте.