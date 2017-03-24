Омск, 24 марта, 2017, 13:13 — ИА Регнум. В Омске обнародовали результаты поисков источника резкого неприятного запаха, который беспокоит горожан с 9 марта. По информации управление Росприроднадзора по Омской области, источником загрязнения атмосферы является производство Нижегородским институтом прикладных технологий (НИПТ), выполняющим функции подрядчика, ремонтных работ на буферных прудах Омского нефтеперерабатывающего завода (ОНПЗ). При этом, по оценкам специалистов Росприроднадзора, документация на проведение работ «не соответствует требованиям экологического законодательства и не учитывает характер их негативного воздействия на окружающую среду».

Оmskportal.ru Губернатор Омской области Виктор Назаров на совещании по вопросу загрязнения воздуха в Омске

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 24 марта, в правительстве Омской области, руководство территориальных управлений контрольно-надзорных служб отчиталось о выводах по результатам проверок и исследований в ходе специально созванного губернатором Виктором Назаровым совещания. Напомним, глава региона ранее велел до 24 марта установить виновных в загрязнении воздуха в Омске.

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«Причиной загрязнения атмосферы является производство вскрышных работ на буферных прудах, смешение иловых нефтяных масс с соломой, опилками, их сушка на сопредельной территории, другие виды работ. Основная причина распространения химического запаха — нарушение технологии производства работ подрядчиком. Нижегородский институт прикладных технологий приступил к работам без необходимых изысканий и без оценки их негативного воздействия в первую очередь на атмосферный воздух», — прокомментировал и. о. руководителя Росприроднадзора по Омской области Сергей Еремин. По его словам, обещанное ранее заключение ученых ИППУ СО РАН предоставлено не было.

Кроме того, Еремин подчеркнул, что немедленное прекращение всех ремонтных работ на буферных прудах в настоящее время невозможно: «К сожалению, в случае немедленной приостановки работ мы можем получить негативные экологические последствия. Необходимо время на изменение технологии, чем мы сейчас и занимаемся. Конкретные должностные лица будут привлечены к ответственности по статьям КОАП 8.1, 8.2, 8.6, и 8.21, ч.1. Общая сумма штрафа составит порядка 1 млн рублей».

По информации областных властей, в Омске введен круглосуточный мониторинг за состоянием атмосферного воздуха, измерения проводятся во всех городских округах. «Исследования показывают, что с 19 марта превышения норм предельной концентрации загрязняющих веществ не было. Угрозы здоровью населения города нет», — заявил руководитель управления Роспотребнадзора по Омской области Александр Крига.

В региональном Минздраве сообщили, что обращений граждан за медицинской помощью по поводу отравления в результате выброса в атмосферу загрязняющих веществ не поступало. «Распространенная в социальной сети информация об отравлении этилмеркаптаном детей была тщательно проверена Минздравом и не нашла подтверждения, у детей оказалась обычная ротавирусная инфекция», — говорится в сообщении.

Меду тем Нижегородский институт прикладных технологий отреагировал на сообщение властей Омской области, заявив, что «готов создать независимую экспертную комиссию и обратится в суд в связи с обвинениями Росприроднадзора в Омске».

В ООО «НИПТ» сообщили, что работают с ОНПЗ с 2007 года. «На буферных прудах Омского НПЗ персонал ООО «НИПТ» работает более полугода, жалоб от сотрудников не поступало. 23.03.2017 г. 30 журналистов и руководство НПЗ при участии МЧС с газоанализаторами приезжали на объект, нюхали, брали пробы, смотрели работы. Газоанализаторы показали норму», — прокомментировали в пресс-службе предприятия.

По данным сотрудников института, этилмеркаптан при объемной массе на 30% легче воды «не мог находиться или накапливаться, концентрироваться в иловом осадке».

«Также хочется отметить, что данный вид химиката нерастворим в воде в обычных условиях, соответственно, не мог находиться в воде в растворимом виде. Работы ООО «НИПТ» никак не могли привести к выбросам этилмеркаптана», — сделали вывод в НИПТ, ссылаясь на то, что «эта позиция подтверждается директором Института проблем переработки углеводородов Сибирского Отделения РАН Александром Лавреновым и директором природоохранных программ Общероссийской экологической организации «Зеленый Патруль» Романом Пукаловым». В НИПТ подытожили, что предприятие «хотят сделать козлом отпущения».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в марте омичи начали массово жаловаться на резкий неприятный запах газа в воздухе. Специалисты провели по данному факту проверку и выявили превышение по этилмеркаптану (вещество, которое используется в качестве примеси к природному газу для придания ему предупреждающего запаха — прим. ИА REGNUM ) в жилой зоне города. По факту загрязнения атмосферного воздуха Омска опасными веществами было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 251 УК РФ («Загрязнение атмосферы»).

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Стоит также отметить, что ряд омичей поставили под сомнение официальную версию властей. «Официальные органы пытаются списать происходящее на испарения с очистных сооружений, но невооруженным взглядом видно, что город окутан не испарениями, а дымом, источниками которого могут являться только выбросы при промышленном производстве», — заявил ранее в беседе с корреспондентом ИА REGNUM омский общественный деятель Андрей Рудаков.