Калуга, 24 марта, 2017, 13:12 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура России может вплотную заняться ситуацией, сложившейся вокруг ликвидации Центрального муниципального рынка в Калуге, и проверить законность действий должностных лиц городской управы и органов прокуратуры области. С просьбой организовать комплексную проверку правоохранителей к заместителю генпрокурора РФ Александру Буксману обратился председатель комиссии ОП РФ по поддержке малого и среднего бизнеса Валентин Агарков.Об этом 24 марта корреспонденту ИА REGNUM сообщил сотрудник Калужского третейского арбитражного суд, бывший калужский градоначальник Виталий Черников.

Борис Кустодиев. На базаре. 1902

По его словам, материал по Центральному рынку уже находился в производстве прокуратуры Калуги, но там к нему отнеслись формально.

Ранее в адрес ОП РФ поступило обращение от калужских предпринимателей, которые занимаются торговлей промышленными и продовольственными товарами на рынке. Они заявляют, что рискуют лишиться бизнеса и остаться с нераспроданным товаром из-за планов городских властей снести рынок и организовать на его месте зону отдыха.

По мнениюучастников слушаний в ОП РФ, ликвидация Центрального муниципального рынка нанесет ощутимый ущерб и городской казне: торгующие на рынке ежегодно выплачивают аренду в размере 22 миллионов рублей, а в случае, если на месте рынка разместят парк, платить за его содержание придется муниципалитету.

Тем временем и отдельные калужские чиновники отмечают, что в казне города пока нет средств на создание парка. В итоге возведение парка могут переложить на жителей — организовав благотворительный сбор, отмечают обратившиеся. При этом в непосредственной близости от рынка уже существует несколько парков, которые находятся в неудовлетворительном состоянии и нуждаются в реконструкции и облагораживании.

На пути возведения парка есть и еще одно препятствие: в настоящий момент строительство невозможно, поскольку на территории муниципального рынка расположено несколько объектов частной собственности, которые придется выкупать.

Соответственно, пока административная комиссия городской управы и полиция пытаются «выдавить» предпринимателей на частные рынки, власти ищут вариант решения проблемы с учетом отказа от Центрального. Например, рассматривался вариант обустройства тут детского центра, хотя ранее губернатор области Анатолий Артамонов сам заявил о том, что здание находится в аварийном состоянии. Причем реконструкция здания рынка, чтобы использовать его под иные цели, невозможна, поскольку он обстроен павильонами, также находящимися в частной собственности и зарегистрированными в качестве капитальных сооружений. Тут же стоит отметить, что рядом с рынком уже открыт культурный центр для детей и молодежи, а в муниципальной собственности города нет ни одного свободного земельного участка, где можно было бы организовать рыночную торговлю.

Тем не менее, 31 марта центральный рынок Калуги закрывается. «Это муниципальная собственность. В том виде, в котором осуществляется торговля, там даже дышать трудно, какие продукты питания там покупать? В любом случае работа на этом объекте в таком виде продолжаться уже не могла. Наступила необходимость на этом рынке провести реконструкцию. С 1 апреля там будет работа по проектированию будущего объекта. Никакой торговли во время проектирования, проведения обследования каждой колонны быть не может. Поэтому с 1 апреля эта торговая точка будет закрыта», — заявил также городской голова Калуги Константин Горобцов.

По мнению предпринимателей — ситуация патовая. Сейчас они надеются на вмешательство прокуратуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, идея ликвидации Центрального муниципального рынка Калуги несколько лет назад была публично озвучена губернатором области Анатолием Артамоновым. Тогда он предложил городским властям вместо рынка оборудовать дендропарк с ориентировочной стоимостью строительства в 800 миллионов рублей. Предприниматели старались призвать местные власти ко взвешенному подходу в решении столь болезненного экономического и социального вопроса, однако компромисса достичь не удалось. Далее последовали обращения в городскую думу, что также не принесло желаемых результатов, открытое письмо к президенту РФ Владимиру Путину и даже публичное обращение к главе Чеченской республики Рамзану Кадырову.

По итогам в городской управе на уступки торговцам все равно не пошли, а прокуратура признала законным решение чиновников. 4 тысячи человек в одночасье остались без работы и средств к существованию, жалуются предприниматели.