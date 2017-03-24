Таллин, 24 марта, 2017, 13:03 — ИА Регнум. Премьер-министр Эстонии, председатель левой Центристской партии Юри Ратас и Глава госканцелярии Хейки Лоот 8 апреля отправятся в Россию, где в церкви Святого Апостола Иоанна в Санкт-Петербурге вместе с местными эстонцами посетят благодарственное богослужение и концерт в честь 100-летия манифестации эстонцев в поддержку автономии. Об этом ИА REGNUM сегодня, 24 марта, сообщили в канцелярии правительства Эстонии, отметив, что никаких официальных встреч в ходе визита не запланировано. После мероприятий в церкви Ратас вернется в Эстонию.

Церковь Святого Апостола Иоанна

Сообщается, что мероприятие пройдет в рамках празднований «Эстонской Республике — 100 лет» (Eesti Vabariik 100).В церкви 8 апреля будет открыта доска в память о манифестации 100-летней давности, а также выставка о связи событий того времени и церкви св. Иоанна.

После богослужения, которое совершит Урмас Вийльма, с речью выступит премьер-министр Эстонии Юри Ратас; свое приветственное слово произнесет также генеральный консул Эстонии в Санкт-Петербурге Яанус Кирикмяэ. Национальный мужской хор Эстонии (дирижер Микк Юлеоя) исполнит концерт «Святое место», составленный по произведениям связанных с Петербургом эстонских композиторов (Кириллуса Креэка, Марта Саара, Артура Каппа, Рудольфа Тобиаса).

Напомним, что 8 апреля 2017 года исполнится 100 лет с того дня, как 40 000 эстонцев (эта цифра приводится эстонскими историками — прим. ИА REGNUM ) приняли в Петрограде участие в демонстрации, на которой требовали предоставления Эстонии статуса самоуправляемой автономии. Эстонцы начали шествие у церкви св. Иоанна и направились к Таврическому дворцу, где находилось Временное правительство. 12 апреля 1917 года Временное правительство утвердило закон о предоставлении Эстонии автономии. Согласно закону об автономии, были объединены северная часть Лифляндской и Эстляндская губернии. Образовалась Эстонская национальная губерния.

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Как сообщало ИА REGNUM ранее, комиссия по иностранным делам парламента Эстонии не рекомендовала парламентариям развивать связи с Россией даже на уровне парламентской эстонско-российской группы, а также личные контакты с российскими коллегами. Комиссия по иностранным делам парламента Эстонии пришла к выводу, что официальным лицам и парламентариям следует отказаться от таких визитов в Россию, которые могут бросить тень на единую политику санкций ЕС в отношении РФ. Комиссия также не рекомендовала парламентариям развивать связи с Россией даже на уровне парламентской эстоно-российской группы, а также личные контакты с российскими коллегами.

ИА REGNUM напоминает, что даже в официальной историографии Эстонии страна была независимой с 1920 по 1940 год и с 1991 по настоящее время. Таким образом, 100 летний юбилей явно не соответствует действительности.