Ростов-на-Дону, 24 марта, 2017, 13:01 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону и городах-спутниках число желающих объехать пробки и воспользоваться городской электричкой увеличилось в разы. Спросом продиктовано строительство новых платформ, где железнодорожные составы, курсирующие в пределах ростовской агломерации, будут совершать остановки. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города-миллионника 24 марта.

Skzd.rzd.ru Электричка

В частности, дополнительные остановочные комплексы для электричек оборудуют в створе улицы Оганова. Тогда этим видом пассажирского транспорта смогут воспользоваться жители нового микрорайона «Суворовский» и микрорайона Военвед. Ещё одна остановочная платформа будет создана в микрорайоне «Северная звезда» города-спутника Батайска.

Сроки строительства будут определены в течение месяца.

Не только наблюдения горожан свидетельствуют о том, что число пассажиров городской электрички увеличилось. Согласно статистическим данным, каждый месяц прирост составляет более 10%, а общее количество с января по март 2017 года составило 14 тыс. человек.

С инициативой открыть новый остановочной комплекс городской электрички напротив улицы Оганова высказали горожане в рубрике «Активный ростовчанин» на официальном сайте горадминистрации в начале этого года.

«Напротив планируемой остановки можно сделать парковочное пространство для автомобилей жителей Военведа и Суворовского, тем самым разгрузив проезд в центр города. Создание такого остановочного комплекса поможет не только сэкономить время, но и значительно разгрузит центр города от автомобильного потока, а как следствие и стоянки транспорта», — считают авторы идеи.

Напомним, в январе 2017 года было решено создать план реализации проекта городской электрички в Ростове-на-Дону и городах-спутниках. В частности, необходимо продумать, как пассажиры будут добираться до станций. Также у остановочных платформ необходимо обустроить парковки с автомойками и автосервисом.

Донской губернатор Василий Голубев ранее раскритиковал состояние платформ. Он считает, что в часы пик количество электропоездов необходимо увеличить.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект «Городская электричка» был запущен в начале 2016 года. Планировалось направить основной пассажиропоток на электрички, что позволит избежать транспортных коллапсов, особенно в непогоду. Стоимость проезда в пригородных поездах составляет 16 рублей за одну зону в 10 километров, в областном центре за проезд пассажиры платят так же, как и в муниципальном автотранспорте — по 17 рублей.

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