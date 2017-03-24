Киев, 24 марта, 2017, 13:12 — ИА Регнум. 23 марта 2017 года в Киеве убит бывший депутат Государственной думы от КПРФ Денис Вороненков. Важнейшие события и высказывания в связи с этим — в экспресс-обзоре ИА REGNUM.

Андрей Репин ИА REGNUM Денис Вороненков

В Киеве Вороненков жил с декабря 2016 года, когда уехал на Украину из России вместе со своей супругой Марией Максаковой, оперной певицей и бывшим депутатом от «Единой России». Пара получила украинское гражданство.

Ранее Вороненков называл Украину единственной демократической страной бывшего СССР, скандально высказывался в адрес Кремля по поводу Крыма, сделал ряд оскорбительных замечаний в отношении российского народа, и заявил, что его могут убить, как Бандеру.

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Депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко назвал убийство бывшего коллеги политическим, совершенным с целью нагнетания антироссийских настроений. Заступаться за Вороненкова депутат не стал, ограничившись заявлением, что его слова «не всегда соответствовали действительности».

В отношении экс-депутата в России было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Согласно полученной от потерпевшего по делу Вороненкова информации, накануне убийства представившийся Вороненковым собеседник по телефону попросил потерпевшего обсудить со следователем возможность для Вороненкова вернуться в Россию и сдаться властям.

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Впрочем, бывшие коллеги Вороненкова по Госдуме не верят в его «прозрение», а его убийство связывают как с его противозаконной деятельностью, так и с деятельностью украинских спецслужб.

Расследование дела взял под личный контроль президент Украины Петр Порошенко. Однако это обещание выглядит сомнительным; обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин убежден, что расследования не будет: власти Украины уже нашли виноватых. Лично Порошенко объявил убийство не больше не меньше, как «совершенным Москвой терактом». А советник министра внутренних дел Украины пошел еще дальше, объявив заказчиком убийства президента Российской Федерации.

Член Совета Федерации Франц Клинцевич уверен, что это дело никогда не будет раскрыто.

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Примечательно, что британские СМИ поддержали версию украинской стороны, не затруднив себя ни разбором аргументов, ни изучением позиции противоположной стороны.

Несмотря на отсутствие доказательств, украинские официальные лица пытаются подкрепить свою версию некоторыми соображениями. Что это за соображения и в чем состоит противоположная версия, предполагающая вину украинской стороны, — обсуждает обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин в статье «Мог ли Вороненков остаться в живых?»

Что же касается убийцы Вороненкова, то он, будучи тяжело ранен охранником, умер в больнице в тот же день.

Ведется розыск второго подозреваемого — организатора убийства. Информация о нем не разглашается.

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Вскоре после убийства, по информации анонимного источника, близкого к следствию, у киллера обнаружено удостоверение бойца Нацгвардии Украины.

Эту информацию подтвердил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. По его словам, убийца прослужил в рядах Нацгвардии больше года.

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Информация о подозреваемом в убийстве Вороненкова Павле Паршове содержится в базе данных МВД Украины. Паршов разыскивался за фиктивное предпринимательство и легализацию доходов, полученных преступным путем.

Геращенко подчеркнул: несмотря на то, что убийца являлся гражданином Украины, заказчик убийства находится в России. Что дало ему основания как официальному лицу делать подобные заявления, не проведя расследования, Геращенко охотно объяснил: угрозы в адрес Вороненкова с экранов российского телевидения служат вполне достаточным доказательством.

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