Ярославль, 24 марта, 2017, 12:50 — ИА Регнум. Контрольно-счетная палата города Ярославля выявила в 2016 году нарушений и недостатков на сумму 650 млн 343 тыс. рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципалитете города.

City-yaroslavl.ru Комиссия по бюджету муниципалитета Ярославля

В 2016 году КСП провела 24 контрольных и 207 экспертно-аналитических мероприятий в 35 муниципальных учреждениях, предприятиях и организациях. Общий объем проверенных средств составил 10 млрд 424 млн рублей, в том числе бюджетных средств 2 млрд 363 млн рублей. Выявлено нарушений и недостатков на сумму 650 млн рублей. В 2015 году эта сумма составила — 664 млн рублей, а 2014 — 486 млн рублей.

«Если говорить по сумме недостатков и нарушений в 2016 году, то она сравнима с 2015. Но выявленных нарушений стало почти в 2 раза меньше. В 2015 году было 114, а в прошлом всего 64. Это говорит о том, что муниципальный сектор стал работать лучше — меньше нарушать, но нарушения эти стали серьезнее», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель контрольно-счетной палаты города Владимир Бондарь.

«Отчет, который сделала КСП, мы отправляем в мэрию и получаем их позицию и уже затем, имея два взгляда, рассматриваем ситуацию. Такое количество нарушений говорит о низкой квалификации сотрудников мэрии. В то же время их работу усложняет несвоевременное получение субвенций и субсидий. Но радует то, что количество нарушений снизилось почти вдвое — это говорит, что квалификация сотрудников постепенно растет», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель комиссии по бюджету муниципалитета Ярославля Сергей Смоленский.