Вашингтон, 24 марта, 2017, 12:49 — ИА Регнум. Внутривенные инъекции витамина С являются эффективным и доступным способом борьбы с заражением крови. Так считает врач Пол Марик из Норфолка (штат Вирджиния), об этом сообщает Общественное радио США NPR.

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Как рассказал медик, в январе 2015 года в отделение реанимации больницы, где он работал, доставили 48-летнюю женщину. У пациентки отказали почки и легкие, она находилась при смерти.

Тогда Марик решил ввести женщине витамин С, добавив к нему витамин В1 (тиамин) и кортикостероиды. О способности витамина С бороться с сепсисом врач читал незадолго до этого. В результате состояние пациентки улучшилось.

Позже Марик делал внутривенные инъекции витамина С и другим пациентам с сепсисом. При этом лишь один из 150 человек скончался именно от заражения крови, пояснил он.

Отмечается, что ежегодно сепсис развивается у 1 млн жителей США, около 300 тыс. из них при этом погибают. Таким образом предлагаемый Мариком метод может спасти большое число жизней.

Ранее и другие врачи видели положительный эффект от введения витамина С, однако широкое распространение такое лечение не получило. Дело в том, что способ выглядит слишком простым, кроме того, он коммерчески невыгоден — все составляющие лечебного раствора очень дешевы и доступны.

Тем не менее полученные Мариком результаты будут проверены опытными специалистами. Если положительный эффект лечения сепсиса витамином С подтвердится, это будет иметь для медицины огромное значение.