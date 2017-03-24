Киев, 24 марта, 2017, 12:38 — ИА Регнум. 23 марта в Донбассе не стихали позиционные бои. Противоборствующие стороны продолжают применять артиллерию калибра 152 и 122 мм, БТРы, танки, минометы и весь спектр стрелкового вооружения. Об этом сегодня, 24 марта, информируют пресс-службы Народной милиции ЛНР, штаба АТО, источник в оперативном командовании Народной милиции ДНР и представители местных властей ДНР, передает ИА REGNUM.

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Так, источник в оперативном командовании НМ ДНР проинформировал, что с прошлого вечера ВСУ обстреляли позиции ДНР в населенных пунктах: Донецк (окрестности аэропорта), Трудовские, Зайцево, Железная Балка, Крутая Балка, Ясиноватая, Спартак, Яковлевка, Стыла, Коминтерново, Саханка, Ленинское, Заиченко, Докучаевск.

«С 18:00 до 01:00 украинская армия выпустила 695 снарядов из танков и артиллерийских орудий калибра 122 и 152 мм, а также мин», — рассказал ДАН собеседник.

Также украинские войска использовали вооружения БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, зенитные установки и стрелковое оружие.

При этом сайт Новороссия сообщает об обстреле из гранатомета (предположительно РПГ) одного из зданий Минобороны ДНР в г. Донецке. В частности, сегодня утром в результате обстрела было взорвано помещение на 4-м этаже. Данные о жертвах не сообщаются. На месте обстрела работают оперативники.

Минобороны ДНР и пресс-служба Совмина ДНР пока не комментируют инцидент.

В то же время Министерство обороны ДНР уточняет, что в Горловке в результате обстрела со стороны ВСУ пострадал мужчина 1956 года рождения. Всего за прошедшие сутки в результате ведения боевых действий было повреждено 11 домов. «Так, в населенном пункте Спартак, ул. Победы, 12 — от прямого попадания снаряда ВСУ сгорел дом, в котором проживали пять человек (две семьи), на улице Мира, 13 от прямого попадания ВОП сгорел сарай. Кроме того, в поселке шахты «Трудовская» Петровского района Донецка, на улице Черногорская, 9 — прямое попадание в кровлю дома. В Горловке, в доме на улице Пересыпкина, 20 обстрелом повреждены остекление, стены, а на ул. Богуна, 7 — остекление, кровля», — говорится в сообщении Минобороны ДНР.

Глава администрации Петровского района Донецка Максим Жуковский подтвердил повреждение трех домов в пос. Трудовские. «ВСУ ночью обстреляли поселок Трудовские, в результате чего повреждено три дома. По улице Андросова, 12, 16 — прямое попадание в хозпостройки и крышу, по улице Лейтенанта Николенко, 34 — четыре окна, повреждены стеклопакеты», — сказал Жуковский.

По словам и. о председателя Новоазовской районной администрации Анатолия Яновского, в результате ведения боев были разрушены дома в с. Заиченко (четыре дома), а в с. Пикузы (Коминтерново) повреждено электроснабжение. «Только вчера наладили свет жителям села, сегодня ночью снова повредили линии электропередачи. Специалисты выехали устранять повреждения», — добавил Яновский.

Народная милиция ЛНР зафиксировала пять нарушений режима тишины со стороны ВСУ. При этом по позициям ЛНР в районах н.п.: Логвиново, Калиново-Борщеватое, Сокольники и Калиново было выпущено более 300 снарядов и мин.

«За сутки украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня, применив 82-мм минометы, БМП-1,2, ЗУ-23−2, СПГ, АГС и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

В свою очередь, 24 марта пресс-центр штаба «АТО» информирует, что за минувшие сутки войска ДНР и ЛНР 94 раза обстреляли позиции украинских войск. «Вследствие обстрелов ранены трое украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

«Так, на Донецком направлении в течение суток больше всего огневых ударов враг нанес по позициям под Авдеевкой и шахтой Бутовка, обстреливая их из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем, минометов калибра 82 мм и 120 мм. Из ствольной артиллерии калибра 122 мм противник вел огонь по защитникам Зайцево, а вблизи Новгородского украинских воинов обстреливал снайпер», — отмечается в материале.

По данным украинского штаба, на Мариупольском направлении эпицентром огневого противостояния остается с. Широкино (под контролем ВСУ). «По позициям морских пехотинцев враг вел огонь из гранатометов, зенитной установки, минометов калибра 120 мм, танка, РСЗО «Град-П». Защитников Марьинки противник обстреливал из танка, минометов калибра 120 мм и 82 мм. Вблизи Красногоровки зафиксировано применение врагом минометов калибра 120 мм и артиллерийских систем калибра 122 мм», — информирует штаб.

Также на Луганском направлении войска ЛНР из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции ВСУ в Новозвановке, а из гранатометов различных систем и пулеметов — в Крымском, Попасной и Новотошковке.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что взрыв военных складов в районе г. Балаклея на Харьковщине организовали украинские военные, чтобы скрыть факты хищения вооружения и боеприпасов. «Так, сегодня ночью на одном из арсеналов ВСУ, располагающемся в Харьковской области, около города Балаклея, и имеющем на хранении около 140 тысяч тонн боеприпасов, произошло их возгорание. Отметим, что поджог склада был осуществлен накануне прибытия инспекции Министерства обороны Украины во главе с заместителем министра обороны по вооружению генерала Павловского», — сказал Басурин.

Напомним, с 10 февраля 2017 года в Донбассе противоборствующие стороны согласовали установление очередного режима тишины. Ранее, 26 августа 2016 года, в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали установление в Донбассе с 1 сентября режима «бессрочного прекращения огня». Несмотря на это, противоборствующие стороны так и не отвели с передовой тяжелые вооружения.