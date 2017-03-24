Ярославль, 24 марта, 2017, 12:35 — ИА Регнум. 23 марта закончился срок подачи документов от желающих принять участие в конкурсе на должность главы администрации Ярославского муниципального района. На участие в конкурсе заявилось четыре кандидата. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Муниципальном Совете Ярославского района.

Nekrasovskoe.yarregion.ru Николай Золотников

На пост главы администрации Ярославского района претендуют достаточно известные люди:

Николай Золотников — председатель Совета муниципальных образований Ярославской области, в 2006—2008 — глава сельского поселения Красный Профинтерн Некрасовского муниципального района, в 2008—2017 — глава администрации Некрасовского муниципального района, с 2013 года возглавляет Совет муниципальных образований региона.

Андрей Буличенко — помощник депутата Ярославской областной думы В.М. Ермилова, который в 2005—2013 гг. являлся главой Кузнечихинского поселения Ярославского района.

Сергей Чирков — индивидуальный предприниматель, в 2009—2014 годах являлся депутатом муниципального совета Ярославского муниципального района, в 2013 году принимал участие в выборах главы Курбского сельского поселения, но избран не был

Михаил Градин — помощник главы Некрасовского муниципального района, имеет давнею историю взаимоотношений с основным претендентом — Николаем Золотниковым. В начале 2000-х годов работал генеральным директором «Радио Маяк-Ярославль», где его заместителем работал Золотников. После избрания Золотникова главой Некрасовского района Градин работал его заместителем по вопросам социальной политики, а потом перешел на должность помощника главы.

Заседание конкурсной комиссии назначено на 10 апреля, по ее итогам прошедшие отбор кандидаты будут внесены на рассмотрение в муниципальный совет Ярославского муниципального района.