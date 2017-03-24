Магнитогорск, Челябинская область, 24 марта, 2017, 12:34 — ИА Регнум. 24 марта в Магнитогорске стартует полуфинал плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местным «Металлургом» и казанским «Ак Барсом». Начало «ледовой битвы» запланировано на 17:00 мск.

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Как сообщает «Советский спорт», букмекерские конторы считают в данном матче «аутсайдером» команду из Казани.

«Победа уральского клуба оценивается коэффициентом 1,95, тогда как виктория казанцев идет за 5,40, — говорится в сообщении. — За ничью букмекеры предлагают 4,00».

Напомним, что победитель данной серии в финале Кубка Гагарина сыграет против лучшей команды на Западе — санкт-петербургского СКА или ярославского «Локомотива».

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