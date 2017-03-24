Киев, 24 марта, 2017, 12:34 — ИА Регнум. Украина обсудит с ООН вопросы миграционного контроля и противодействия международному терроризму, заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на брифинге во Львове, передает «112 Украина».

Флаг ООН

Обсуждение пройдет в рамках закрытого совещания между генеральной прокуратурой Украины и представителями ООН по вопросам трансграничного сотрудничества.

Матиос уточнил вопросы, которые будут вынесены на обсуждение: это миграционные процессы, недопущение миграции террористических групп из Украины в ЕС и обратно, определение противодействия транзитным механизмам переправки запрещенных товаров, совместное сотрудничество по вопросам противодействия информационным угрозам.

Как сообщил главный прокурор, в совещании примут участие как минимум 15 иностранных государств.

Напомним, ранее Совет безопасности ООН принял резолюцию по защите критической инфраструктуры от террористических атак, которую инициировала Украина. Помимо Украины, соавторами резолюции являются еще 30 стран-членов ООН.

Данная резолюция направлена на усиление борьбы с международным терроризмом против объектов критической инфраструктуры в рамках Глобальной контртеррористической стратегии ООН.

Глобальная контртеррористическая стратегия ООН была принята государствами-членами 8 сентября 2006 года. Стратегия призвана укрепить национальные, региональные и международные усилия по борьбе с терроризмом.