Красноярск, 24 марта, 2017, 12:28 — ИА Регнум. В Красноярском крае в 2016 году выявили 350 преступлений коррупционной направленности, что на 8,6% меньше, чем в 2015 году. Однако в крупном или особо крупном размерах совершено 79 коррупционных преступлений, что в 2,3 раза превышает показатель предшествующего периода.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подайте

Как сообщили ИА REGNUM в краевом Законодательном собрании, депутаты ознакомились с информацией о состоянии коррупции в органах государственной власти региона в 2016 году, которую предоставили в ГУ МВД России по краю. Согласно этим данным, количество фактов взятки значительно снизилось — со 179 в 2015 году до 44 в 2016-м. Однако при этом средний размер взятки вырос до 839,6 тыс. рублей, что в восемь раз больше, чем год назад. По выявленным преступлениям возбуждено 63 уголовных дела, в том числе в отношении восьми сотрудников федеральных органов государственной власти.

В краевом парламенте отметили, что данные прокуратуры «несколько отличаются» от данных ГУ МВД. Средний размер взятки, по оценкам надзорного органа, составляет вдвое меньшую сумму, однако общее количество коррупционных правонарушений больше. По мнению прокуратуры, это связано с принятием мер, направленных на повышение эффективности оперативно-служебной деятельности правоохранительных органов.

Добавим, как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Красноярского края, в 2016 году в ведомстве на коррупциогенность проверили более 34 тыс. нормативных правовых актов и более 31 тыс. проектов нормативных правовых актов органов государственной власти края и местного самоуправления. Всего в результате вмешательства органов прокуратуры коррупциогенные факторы исключены из 1 389 нормативных правовых актов органов государственной власти и местного самоуправления края и 638 проектов таких актов. Наиболее часто, по оценкам сотрудников ведомства, выявлялись коррупциогенные факторы, позволяющие должностным лицам действовать по собственному усмотрению, связанные с принятием нормативного правового акта за пределами компетенции, широтой дискреционных полномочий, выборочным изменением объема прав, отсутствием или неполнотой административных процедур.