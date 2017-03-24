Ханты-Мансийск, 24 марта, 2017, 12:42 — ИА Регнум. Строительство связующих Югру с ЯНАО и Тюменской областью автодорожных трасс «Югорск — Советский — Верхний Казым — Надым (до границы Югры), участком которой является дорога от поселка Сосновка до поворота на сельское поселение Сорум» и «Тюмень — Междуреченский» на сегодняшний день под вопросом. Эти автомобильные звенья важны для ХМАО, но не приоритетны для соседних регионов, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Строительство дороги

В середине декабря 2016 года прошли публичные слушания по экологической экспертизе строительства автомобильной дороги «Югорск — Советский — Верхний Казым — Надым (до границы Югры)». Проект готов полностью. Речь идет о небольшом участке в 14 километров: дорога от поселка Сосновка до поворота на сельское поселение Сорум. Однако нет подвижек со стороны Ямала. В феврале 2017 года губернатор Югры встречалась с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, где приоритетным моментом сотрудничества между ХМАО и «Газпромом» было развитие транспортной сети региона. Соглашением о сотрудничестве предусмотрено строительство автомобильной дороги, связующей Югру с Ямалом. На сегодняшний день на ней исполнено 68% работ со стороны Югры. От Ямала подвижек не видно.

Сейчас идут сложные переговоры о реализации этого транспортного коридора, пояснила Наталья Комарова на пресс-конференции. И добавила, что из-за отсутствия синхронизации планов дорожного строительства до сих пор не достроена дорога «Тюмень-Междуреченский» в части до поселка Куминский и далее до тюменской Тавды. Со стороны Тюменской области работы приостановлены. Участок строительства через бесконечные болота с толщиной торфяного слоя до семи метров требует колоссальных, миллиардных финансовых затрат. Со стороны Югры дорогу не достроили и до поселка Куминского.

«Если соседи сочтут данные автодорожные направления приоритетными, выделят под них финансовые ресурсы, то дороги со стороны Югры будут построены. Вкладывать финансы в дороги, которые не имеют продолжения, нет смысла. Это дорога в никуда. Мы на сегодня имеем сведения, что ни тот, ни другой сосед (ЯНАО и Тюменская область — прим. ИА REGNUM ) не планируют заниматься этими автодорожными коридорами», — резюмировала губернатор.