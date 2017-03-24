Калининград, 24 марта, 2017, 12:49 — ИА Регнум. В рижском марше легионеров Waffen SS впервые приняли участие белорусские националисты, что является доказательством работоспособности польской концепции Междуморья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сказал вице-президент Европейского альянса за свободу, руководитель Института будущего Латвии Нормундс Гростиньш, накануне посетивший Калининград по приглашению клуба «Калининградский блог-пост».

Стоп-кадр RT Бело-красно-белый флаг белорусских националистов на марше СС в Риге. 16 марта 2017 год

«Меня сразило участие белорусских националистов в шествии легионеров СС в Риге 16 марта, — сказал политолог-евроскептик. — Такое произошло впервые. Это что-то с чем-то».

«Когда я увидел бело-красно-белые флаги белорусских националистов, то понял, что это лучшее доказательство работоспособности польской концепции Междуморья, — продолжил Гростиньш (на шествии эсэсовцев встречались люди и с польским государственным флагом. — ИА REGNUM ). — Концепция работает. Польша подговаривает националистические силы Прибалтики, Украины и Белоруссии дружить против России. Но на самом деле этим занимается не сама Польша, а американские фонды, например, фонд Сороса».

Отвечая на вопрос о том, существуют ли в Белоруссии признаки предмайданной обстановки в связи с ростом националистических настроений, политолог сказал: «Мой честный прогноз — майдана в Белоруссии не будет».

«Знаете, я руковожу Институтом будущего Латвии и прогнозировать — моя специализация. Я за три дня предсказал и Брексит, и победу Трампа. Ни ахти, конечно, какой срок, но всё же, — сказал Гростиньш. — Что же касается Белоруссии, то там образовалась нестабильность — это очевидно. В Минске прошли митинги тунеядцев, а затем Лукашенко сообщил, что задержаны террористы. Думаю, что Лукашенко вряд ли станет шутить на эту тему, это серьезный политик. Очевидно, что заявлять о террористах аргументы есть. Но несмотря на эту нестабильность, майдана, на мой взгляд, не будет. Власть в Белоруссии достаточно стабильная и сильная».

«На мой взгляд, Лукашенко делает сегодня всё, чтобы не пустить к себе войну с территории Украины. И думаю, что у него ресурса хватит. Знаете, я хотел бы приезжать в Белоруссию спокойно и говорить всё, что я думаю, потому что говорить то, что я думаю на Украине, я уже не могу», — продолжил Гростиньш.

Отвечая на вопрос о том, как евроскептики смотрят на метания Минска — и вашим, т. е. Евросоюзу, и нашим, политолог сказал: «Знаете, есть понимание и сочувствие Белоруссии. Мы в Латвии на себе испытали великодержавный шовинизм некоторых российских политиков и понимаем Лукашенко, когда он спорит с Москвой. Никто не станет терпеть, когда о вас вытирают ноги».

«Но в целом, — считает политолог, — у Евросоюза сегодня столько дел, что, если честно, Брюсселю сейчас не до Москвы, не то что до Минска. А мы, евроскептики, понимаем, что несмотря на экономические разногласия России и Белоруссии, между ними, по-прежнему, есть крепкий военный союз. А экономические разногласия — считаю всё же временные, и вы с Лукашенко как-нибудь сами договоритесь».