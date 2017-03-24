Москва, 24 марта, 2017, 12:11 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба назначила штрафы трем фармацевтическим компаниям — участникам лекарственного картеля. Общая сумма административного наказания составила более 36 млн рублей, сообщили в ФАС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Штраф

Компании ООО «Джодас Экспоим», ООО ФК «Фармакоппола» и ООО «СаТиКом» признаны виновными в картеле с целью поддержания цен на торгах на поставку лекарственных средств и медицинских изделий для медицинских учреждений (п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции).

По результатам рассмотрения административных дел ООО «СаТиКом» назначен штраф в сумме 16 млн 162 тыс. 079 рублей, ООО «Джодас Экспоим» — 20 млн 183 тыс. 627 рублей.

Напомним, картель действовал более трех лет на территории Москвы, Курской, Оренбургской, Тамбовской, Московской, Новосибирской, Кемеровской, Пензенской, Саратовской, Иркутской, Ленинградской областей, Республики Удмуртия и Ставропольского края.

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Как сообщало ИА REGNUM, во исполнение поручения президента РФ российские фармкомпании продолжают снижать цены на лекарства. По состоянию на 6 марта 2017 года снижено 207 цен на жизненно важные лекарства, в том числе все цены на препараты, включенные в программу «7 нозологий».

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