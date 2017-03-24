Тула, 24 марта, 2017, 12:10 — ИА Регнум. Итоги реализации Программы социально-экономического развития Тульской области до 2021 года в минувшем 2016 году подвели 23 марта в правительстве региона. На встрече также обсуждались планы по дальнейшей работе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства области.

Управление пресс-службы правительства Тульской области В правительстве Тульской области подвели первые итоги реализации программы развития региона

Совещание провел губернатор Алексей Дюмин, во встрече также приняли участие заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев, руководитель центра общественного контроля ЖКХ Тульской области Анастасия Дементьева, председатель Тульской региональной общественной организации «Экологическая защита» Вадим Баранов, председатель Общественной палаты Тульской области Александр Воронцов, ректор Тульского государственного университета Михаил Грязев, руководитель Тульского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Опора России» Михаил Глухов, представители общественности.

Глава региона напомнил, что ровно год назад, 23 марта, была выдвинута идея разработки Программы социально-экономического развития региона. «Сегодня мы подводим первые итоги её реализации. Проведена большая работа, в которой принимали участие как общественность, так и эксперты», — сказал губернатор.

Замгубернатора Вячеслав Федорищев доложил об основных итогах реализации программы — по семи ключевым направлениям.

Так, задача реализации направления «Достойная жизнь» предусматривала улучшение демографической ситуации в регионе. В 2016 году зафиксирован самый низкий за период с 2000 года темп убыли населения — 0,45%. Как отметил Федорищев, приоритетное значение здесь сыграло решение целого ряда вопросов развития здравоохранения. В прошлом году было приобретено более 350 единиц разнообразного медицинского оборудования и необходимых материалов, капитально отремонтировано 18 учреждений, закуплено 66 автомобилей скорой медицинской помощи. В 2017—2019 годах на строительство двух корпусов ГУЗ «Тульская областная детская клиническая больница» из федерального и областного бюджетов выделено 611,8 млн рублей.

«Как и в медицине, новые технологии внедряются и в сфере социальной поддержки жителей области», — подчеркнул Вячеслав Федорищев. Так, с сентября 2016 года в пилотном режиме действует «Служба сиделок» для пожилых людей. В настоящее время этой услугой пользуются уже 70 граждан.

Обсуждался также вопрос предоставления жилья детям-сиротам из специализированного жилищного фонда Тульской области: в 2016 году по договору найма предоставлено 134 квартиры.

Также были озвучены показатели по безработице: в 2016 году показатель зарегистрированной безработицы составил 0,73% — это лучший результат за последние восемь лет.

В регионе продолжается реализация программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. В 2016 году расселено 75,7 тыс. кв. метров. В 2015 году этот показатель составлял 49,6 тыс. кв. метров. Молодым специалистам оборонно-промышленных предприятий на льготных условиях выдано 38 ипотечных кредитов.

Отдельно обсуждался вопрос развития инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса. В прошлом году были построены котельные в городе Липки Киреевского района, мкр. «Агросервис» поселке Одоев, а также очистные сооружения в поселке Ломинцевский Щёкинского района. Создано шесть объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения строительных площадок в Воловском, Кимовском, Киреевском и Суворовском районах Тульской области.

Уделяется в регионе внимание и развитию транспорта и дорожного хозяйства. В 2016 году запущен новый комфортабельный подвижной состав — четыре скорых электропоезда по маршруту «Тула — Москва». Время в пути сократилось до двух часов. Также в регионе создан транспортный информационный портал «Транспорт 71», с помощью которого жители могут отслеживать местоположение городского и межмуниципального общественного транспорта в режиме онлайн.

Второе направление программы развития — «Образование будущего — кадры для промышленности». Так, в регионе построен детский сад в п. Мясново Тулы, отремонтированы здания детских садов центров образования №8 и 24. За счёт этого создано 135 новых мест для дошкольников. Число школ с беспрепятственным доступом инвалидов увеличилось в сравнении с 2015 годом в 4,4 раза. Закуплено 99 новых школьных автобусов. На базе двух тульских школ 1 сентября 2016 года открылись мини-технопарки. В ноябре прошлого года начал свою работу первый Тульский детский технопарк «Кванториум».

За прошедший год были внедрены практико-ориентированные технологии образования в партнёрстве с промышленными предприятиями. Такие модели введены в: Щекинском политехническом колледже (партнёр ОАО «Щекиноазот»); Алексинском химико-технологическом техникуме (партнёр ФКУ «Алексинский химический комбинат»); Тульском государственном машиностроительном колледже им. Н. Демидова (партнёры АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Шипунова» и ОАО «Тульский оружейный завод»).

В своём выступлении Вячеслав Федорищев затронул ключевые вопросы развития инновационного потенциала высшего профессионального образования области в 2016 году. Так, создано малое инновационное предприятие ООО «Инжиниринговый центр «Цифровые средства производства» при Тульском государственном педагогическом университете им. Л.Н. Толстого. Как отметил замгубернатора, о положительных итогах реализации второго направления программы наглядно говорят и результаты регионального чемпионата 2016 года «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia): победителями стали 82 туляка по 24 компетенциям — это в 1,5 раза больше, чем в 2015 году.

Третье направление программы — «Новая индустриализация». Здесь важным итогом года стало создание Фонда развития промышленности Тульской области — в целях прямого финансирования приоритетных, стратегически важных отраслей экономики. Федеральное финансирование в размере 270 млн рублей уже получило предприятие АО «Полема». В отчёте были отмечены крупные высокотехнологичные проекты, которые реализуются в промышленности. В их числе — строительство литейно-прокатного комплекса ООО «Тулачермет-Сталь». В ОАО «Щёкиноазот» реализуется проект по производству метанола и аммиака. Сделан важный шаг в развитии научно-инновационного потенциала промышленности. На реализацию 35 научных проектов предприятий и вузов региона предоставлены гранты правительства Тульской области.

Как отмечалось в докладе, серьезные успехи достигнуты в реализации четвертого направления — «Экономический прорыв». Речь идет об улучшении инвестиционного климата, развитии инфраструктуры. В 2016 году заключено 19 соглашений о реализации инвестиционных проектов на сумму более 80 млрд рублей. В Узловском районе создана особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Узловая». Её резидентами уже стали четыре инвестора: ООО «АгроГриб», ООО «Арнест МеталлПак», ООО «РГ-Техно Продакшн», ООО «Энгельсспецтруб». Активно действует региональный бизнес-инкубатор, созданы Центр поддержки экспорта и Центр инжиниринга.

В программе уделяется внимание и развитию сельского хозяйства. Объем произведённой в 2016 году сельскохозяйственной продукции составил 65,5 млрд рублей или 116,6% к 2015 году в действующих ценах. Достигнут максимальный за период с 2002 года размер посевной площади — более 820 тыс. га. В прошлом году Тульская область заняла первое место в России по сбору рапса — 71,2 тыс. тонн. Валовый сбор сахарной свёклы увеличился в 1,6 раз к показателю 2015 года. Объем инвестиций в основной капитал в АПК в 2016 году составил почти 9,5 млрд руб., что в 2,2 раза превышает показатель 2015 года и в 5,8 раз — показатель 2014 года. Для повышения качества жизни на селе, обеспечения отрасли профессиональными кадрами, на базе Тульского сельскохозяйственного колледжа имени И.С. Ефанова открыт многофункциональный центр прикладных квалификаций.

Говоря о шестом направлении социально-экономического развития Тульской области — «Здоровый и сильный регион», Вячеслав Федорищев остановился на экологических вопросах. Он напомнил, что 2017 год объявлен президентом России Годом экологии. В прошлом году был принят целый ряд мер по этому направлению: в Туле ликвидировано несанкционированное место размещения коммунальных отходов на территории деревни Судаково, в Киреевске на реке Олень отремонтированы гидротехнические сооружения, в Венёвском районе очищены участки русел рек Осётр (1,2 км) и Венёвка (5,2 км). За 2016 год выбросы в атмосферу вредных веществ сократились по сравнению с предыдущим годом на 9,3%.

Вячеслав Федорищев также остановился на вопросах развития спорта и молодёжно-патриотического движения в регионе. В 2016 году построено два физкультурно-оздоровительных комплекса в Щёкине и Новомосковске, а также 28 спортивных площадок в Алексине, Богородицке, Донском, Ефремове, Киреевске, Туле, Узловой, Щёкине, Ясногорске. В мае 2016 года создано региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Более 400 молодых людей получили почётное звание юнармейца. В 25 муниципальных образованиях области организованы штабы местных отделений движения «Юнармия».

Вячеслав Федорищев отметил в числе важнейших направлений программы развитие туризма. Привлекательность региона для туристов — это долгосрочные инвестиции в свою культуру, традиции. В прошлом году состоялся первый театральный фестиваль им. Л.Н. Толстого «Tolstoy weekend» в Ясной Поляне. «В 2016 году начаты работы по подготовке к празднованию в соответствии с Указом президента РФ 500-летия создания Тульского Кремля как начала возведения Большой засечной черты», — сказал в заключение своего выступления заместитель губернатора.

Губернатор Алексей Дюмин, комментируя доклад, отметил: «Цифры — это хорошо. Но жизнь — это в первую очередь то, что видят люди на местах, в районах. Нам важно знать, как они оценивают нашу работу».

Так, он отметил, что жители региона по-прежнему жалуются на пассажирские перевозки, транспортную логистику. «Мы все должны своевременно реагировать на обращения граждан», — отметил губернатор.

На совещании председатель Общественной палаты Тульской области Александр Воронцов проинформировал о работе общественных советов. Так, в числе проблемных вопросов, которые поднимают жители, остается износ коммунальных сетей в большинстве муниципальных образований, а также отсутствие должного взаимодействия между ресурсоснабжающими компаниями и населением. В сфере транспорта и дорожного хозяйства Александр Воронцов обозначил вопросы ремонта дорожного покрытия в малых населённых пунктах и транспортное сообщение между сельскими территориями и районными центрами.

Среди проблемных вопросов также были названы дефицит кадров в учреждениях здравоохранения, недоступность соцучреждений для маломобильной категории населения, а также наличие второй смены в ряде школ.

Алексей Дюмин подчеркнул, что многие из этих проблем — системные. «Нужен комплексный подход. Ряд проблем, о которых вы упомянули, не решались на протяжении десятилетий. Обратная связь от жителей наших муниципальных образований — это реальный индикатор того, как реализуется программа. Все эти сигналы должны обязательно учитываться в работе», — сказал губернатор.

Руководитель центра общественного контроля ЖКХ Тульской области, ответственный секретарь Экспертного совета Анастасия Дементьева напомнила о поручении, отражённом в послании губернатора Тульской областной Думе, по разработке регионального стандарта оказания жилищно-коммунальных услуг. «На сегодняшний день такой стандарт разработан и представлен участникам Второго Тульского жилищного форума», — сообщила Анастасия Дементьева. Концепция регионального стандарта услуг ЖКХ включает перечень основных требований к управляющим и ресурсоснабжающим организациям. Анастасия Дементьева также предложила провести встречи в муниципалитетах и более широко обсудить стандарт с жителями муниципальных образований, издать информационные брошюры, опубликовать на различных сайтах — с тем, чтобы максимальное количество жителей могли ознакомиться с ним. Губернатор поддержал инициативу и отметил, что особое внимание следует обратить на своевременное информирование населения о любых изменениях в тарифах, в системе начисления платежей. Алексей Дюмин поручил Анастасии Дементьевой совместно с Государственной жилищной инспекцией Тульской области более активно проводить эту работу. «Там, где необходимо, ГЖИ должна сигнализировать и привлекать правоохранительные органы в наведении должного порядка в сфере ЖКХ», — подчеркнул глава региона.

На совещании обсуждались вопросы экологии: по заявлению председателя общественной организации «Экологическая защита» Вадима Баранова, действующая система контроля за состоянием атмосферного воздуха сегодня устарела. Глава региона поддержал общественника, отметив: «Появляются новые производства, технологии, компоненты. Нужно более подробно разобрать вопросы их внедрения, в частности, укомплектованность современными приборами контроля за состоянием атмосферного воздуха».

Ректор ТулГу Михаил Грязев сообщил о проводимой работе по становлению университета в качестве одного из опорных вузов страны. По его словам, это будет способствовать модернизации научного оборудования. Кроме того, 27 марта запланировано выступление на коллегии Минобороны РФ по вопросу открытия в ТулГУ военной кафедры. Обучаться на кафедре смогут более 140 студентов.

В завершение встречи Алексей Дюмин обратил внимание участников на деятельность Фонда развития Тульской области «Перспектива». «Посещая районы, я встречаюсь с людьми, которые обращаются ко мне с просьбами, высказывают пожелания. В ряде случаев нужна локальная помощь, которую как раз и оказывает фонд «Перспектива». Глава региона отметил, что скоро исполняется год с момента создания фонда, запланирована большая пресс-конференция, на которой будут подведены результаты его работы.