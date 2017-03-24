Санкт-Петербург, 24 марта, 2017, 12:25 — ИА Регнум. Третий по счету «Фестиваль Света» пройдет в Петербурге 22 апреля на Крестовском острове. Об этом сегодня, 24 марта, сообщил городской комитет по развитию туризма. В этот же день в городе состоится общегородской субботник.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Стадион на Крестовском острове

«Фасадом для проекционного 3D шоу на этот раз станет самое грандиозное спортивное сооружение города — стадион «Санкт-Петербург Арена» и пешеходная зона перед его центральным входом», — пояснили в пресс-службе комитета.

Напомним, на стадионе, больше известном как «Зенит-Арена» в феврале прошли два тестовых мероприятия — мотофестиваль и рок-концерт, на 10 тыс. и 35 тыс. человек, соответственно. В ходе их проведения, как заявляли власти Петербурга, были «в реальных условиях протестированы основные системы стадиона, обеспечение безопасности и общественного порядка, транспортная логистика и деятельность городских служб». Результаты тестирования были признаны успешными.

Предстоящий «Фестиваль Света» будет посвящен образу Санкт-Петербурга, как одной из ведущих столиц светового дизайна в мире, а также представлению самого нового стадиона на Крестовском острове, на котором пройдут матчи Кубка Конфедераций 2017 года и Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Световое шоу начнется в 22:00 и будет состоять из четырех блоков, сопровождаемых фейерверками и музыкальными выступлениями. Как обещают организаторы, зрители увидят «гармоничное сочетание 3D-мэппинга, светового и лазерного шоу, а также пиротехнического представления». Планируется и интерактивное вовлечение зрителей.

В прошлом году «Фестиваль Света» на Исаакиевской площади собрал более 400 тысяч зрителей.

Напомним, что днем 22 апреля в Санкт-Петербурге будет проводиться общегородской весенний субботник по уборке территорий и благоустройству городской среды.

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Добавим, что накануне в СМИ появилась информация, что футбольный клуб «Зенит» пока продолжит играть домашние матчи на стадионе «Петровский», а стадион на Крестовском острове после Кубка Конфедераций ждет доделка. В Смольном все вопросы о судьбе стадиона переадресовали футбольному клубу, как будущему пользователю объекта.