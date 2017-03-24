Москва, 24 марта, 2017, 11:59 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Франции, лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен намерена добиваться отмены «черных списков» ЕС в отношении граждан РФ, в том числе депутатов Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта.

Флаг Франции

«Надеюсь, что я смогу отстаивать позицию, согласно которой мы отменили бы «черные списки», по крайней мере, на территории Франции», — сказала Ле Пен в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Ле Пен напомнила, что выступала за отмену санкций, которые считает контрпродуктивными.

«Я считаю попранием демократических прав запрет парламентариям разговаривать друг с другом», — сказала она.