Луганск, 24 марта, 2017, 12:00 — ИА Регнум. Взрывы в Балаклее унесли жизни более 70 военнослужащих и работников склада, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передает Луганский информационный центр.

Michael Deal Взрыв

Как сообщил подполковник, эта информация не разглашается Киевом, так как пострадавшим от взрывов нет возможности оказать неотложную медицинскую помощь, в украинских госпиталях и больницах нет систем переливания крови и самой донорской крови.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 23 марта в городе Балаклея Харьковской области загорелся крупнейший склад боеприпасов на Украине. Пожар произошел из-за взрыва снарядов.

Общая площадь склада составляет 368 гектаров, склад рассчитан на 150 тыс. тонн боеприпасов. Осколки от разрывающихся снарядов разлетаются на несколько километров вокруг склада.

Зона эвакуации вокруг склада составила 10 км, полеты авиации запрещены в радиусе 40 км от зоны возгорания. На данный момент эвакуировано около 20 тыс. человек из населенных пунктов возле склада. В зоне эвакуации работают более 500 спасателей и более 100 единиц техники.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что склад будет гореть всю неделю. Предположительными причинами пожара премьер-министр назвал диверсию или халатность.

В свою очередь представители Луганской народной республики заявляли, что пожар на складе вызван военнослужащими Украины, чтобы скрыть масштабные хищения боеприпасов.