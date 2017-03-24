Ярославль, 24 марта, 2017, 11:56 — ИА Регнум. Бывшего руководителя «Агентства по муниципальному ЖКХ» мэрии Ярославля Максима Пойкалайнена, приговоренного к четырем годам строгого режима по делу мэра Ярославля Евгения Урлашова, планируют этапировать в одну из удмуртских колоний. Об этом ИА REGNUM рассказал адвокат Пойкалайнена Александр Толянин.

Евгений Урлашов на суде

По информации Толянина, УФСИН «боится возможного конфликта между Пойкалайненом и Урлашовым». Дело в том, что Пойкалайнен признал вину в деле о взяточничестве и сотрудничал со следствием (его дело было выделено в отдельное производство), а Урлашов настаивал на своей невиновности.

«Урлашов высказывал ряд претензий к Пойкалайнену, поэтому опасаются, что будет рукоприкладство», — сказал адвокат Александр Толянин.

Максим Пойкалайнен отбывал срок в рыбинской колонии № 2. Туда, по некоторым данным, планируют поместить для отбывания наказания и Евгения Урлашова. Накануне, 23 марта, как уточнил Толянин, Пойкалайнена перевели в рыбинское СИЗО № 2 «Софийка». По данным адвоката, Урлашов сейчас находится в рыбинской колонии № 14. Адвокат Урлашова Михаил Писарец не смог подтвердить ИА REGNUM местонахождения экс-мэра Ярославля. По его словам, связь с Урлашовым пока потеряна «из-за карантина».

Александр Толянин также добавил, что на 5 апреля запланировано заседание президиума Ярославского областного суда по кассационной жалобе на приговор Максиму Пойкалайнену. Защита просит смягчить наказание до фактически отбытого и отменить штраф в размере 4 миллионов рублей.

Максим Пойкалайнен был приговорен к пяти годам строгого режима и штрафу в размере 18 миллионов рублей в конце декабря 2014 года. Впоследствии суд сократил срок наказания до четырех лет и размер штрафа до 4 миллионов. Евгений Урлашов получил двенадцать с половиной лет строгого режима и штраф в размере 60 миллионов рублей в августе прошлого года. 20 января апелляционная инстанция подтвердила приговор.