Чебоксары, 24 марта, 2017, 12:09 — ИА Регнум. В столице Чувашии диалоги власти с народом становятся привычным явлением. Не успели остыть обсуждения после недавней открытой встречи с жителями главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова, как через неделю сити-менеджер выходит на прямую линию с горожанами. Оба формата общения в Чебоксарах используются уже несколько лет, и спрос на них растёт. Встречи вне кабинетов проходят с аншлагом, позволяя взглянуть друг другу в глаза, «пощупать» и прощупать чиновников, но главное — снять эмоциональное и социальное напряжение, что в кризис может быть важнее, чем любая переписка. Телефонное общение с жителями носит, как правило, более предметный, детализированный характер, обнажая недоработки власти и текущую проблематику, а также давая реакцию с мест на реализуемые проекты и инициативы. Народ привыкает, что власть идёт в народ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM На прямой линии

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23 марта Алексей Ладыков общался с горожанами по телефону. За полтора часа он успел принять 24 звонка, ответив почти на 50 вопросов. Большинство обращений касалось жилищного строительства, благоустройства и ЖКХ. Эмоциональный накал, который был на первых «линиях», практически спал: общение перешло в спокойный, рабочий характер, горожане стали чаще давать «дельные предложения». Вопросы касались, как правило, отдельных моментов в работе городского хозяйства. Хотя в целом столичная инфраструктура работает стабильно.

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Сразу несколько жалоб поступило на невыполнение обязательств по развитию микрорайона по пр. Тракторостроителей. Помимо вопросов благоустройства, жители были обеспокоены тем, что дома строятся с опозданием. «Дом наполовину построен, пара человек на стройке бегает только. Застройщик кормит «завтраками» и относится небрежно. В Минстрой уже писали», — сказал один из жителей. Мэр поручил провести встречу строителей с дольщиками, взяв данный вопрос на личный контроль. Отметим, в настоящее время в городе строится более 100 многоквартирных домов, застраивается 16 микрорайонов.

Много претензий у горожан было к строительной фирме «Регионжилстрой». Звонившие жильцы трёх ветхих домов по улице Гражданская жаловались на то, что у них требуют доплаты за новую квартиру, при этом суммы доплат превышают 1 млн рублей «из расчёта 40 тыс. рублей за 1 кв. метр».

«Я не могу взять кредит, это кабала на всю жизнь. Лучше останемся здесь же жить», — предупредила Татьяна Владимировна. Алексей Ладыков подтвердил, что застройщик «взял на себя обязательства по расселению», но «доплат быть не должно». Перед муниципалитетом стоит задача расселить всех жителей аварийных домов (из 2,5 тыс. переселили более половины), а цена за квадратный метр не может быть выше 29 тыс. рублей. «Встретимся с застройщиком, разберёмся», — сказал Алексей Ладыков. По данным мэрии, в прошлом году в Чебоксарах комфортное жилье вместо ветхого получили 845 семей, в текущем году предстоит обеспечить жильем 1001 семью.

Горожане благодарили за введение транспортных карт, которые позволяют экономить средства на поездки. И вновь подняли вопрос по двум маршрутам (№№ 49,51), которые не оборудованы терминалами, при этом водители там не только хамят, но даже шантажируют. «Водитель взят мою транспортную карту и пригрозил, что вернёт, только если я расплачусь наличными. Доходит до откровенного хамства и шантажа», — сообщила жительница Марина Николаева.

Благодарили и за организацию пункта передержки для бездомных собак, хотя он и далёк от совершенства и требует дальнейшей работы в этом направлении. «Не только я, но и половина города благодарна вам», — сказала Екатерина Михайлова, констатировав, что в городе сейчас «каждая третья собака — домашняя, потерявшаяся или брошенная хозяевами», поэтому к проблеме надо привлекать общественное внимание. И заняться бездомными кошками.

С пониманием горожане отнеслись и к сносу гаражных боксов, но просили в виде исключения по отдельным случаям отложить на более поздний срок. «Свяжемся, увидим, чем можем помочь», — пообещал звонившим мэр города. Просили также отремонтировать старый деревянный мост по улице Грибоедова, а то от чиновников «идут отписки». Продолжить строительство во дворах детских и спортивных площадок, так как микрорайон развивается и обновляется. Разобраться с вентиляционным каналом по улице Шумилова, 31, так как обращения в мэрию результата не принесли. «Проверим все ответы, действия или бездействие чиновников», — пообещал Ладыков.

Просили также восстановить старую колонку по улице Серафимовича, так как близлежащей «никто не пользуется из-за болотного привкуса». Построить дорогу с Чапаевского посёлка на Яуши — муниципальные власти готовы, так как это «дельное предложение», но участок входит в охранную зону завода. Поставить знаки возле детской изостудии, где водители паркуются как хотят. «Выехать с эвакуаторами. Поставить знаки и взять на постоянный контроль, чтобы отвадили водителей», — сразу дал поручение глава администрации Чебоксар. Высказывали слова благодарности за установку информационных табло на остановках по своим заявкам, благоустройство дворовых территорий и общественных мест, установку хоккейных коробок во дворах. Давали и советы. Так, прозвучали предложения присвоить парку культуры и отдыха «Лакреевский лес» статус памятника природы, установить камеры видеонаблюдения в поселке Сосновка и обезопасить лес от незаконной вырубки и вывоза природных ископаемых.

Звучали и неожиданные просьбы. К примеру, попросили разобраться с «подъездными курильщиками» и вернуть в медколледж обучение для будущих зубных техников.

Подводя итог «прямой линии», Алексей Ладыков отметил, что «большинство поднятых сегодня проблем — текущие, о которых мы знаем и работаем над их решением, и новые, актуальные сейчас»: «Значит, те вопросы, которые были заданы нам на прошлых прямых линиях, решаются или удовлетворяют граждан». Он заверил, что в течение недели по поступившим звонкам будет проведена соответствующая работа и определены сроки решения проблем.