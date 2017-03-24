Ярославль, 24 марта, 2017, 11:55 — ИА Регнум. В Ярославской области создадут «картофельный кластер», который станет первым в агропромышленном секторе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в правительстве области.

Duma.yar.ru Картофель

«Ярославская область обладает всеми возможностями для организации такого кластера: хорошие показатели урожайности картофеля, развитие инфраструктуры за счет создания оптово-распределительного центра, усиленные меры государственной поддержки сельхозпроизводителей», — сказал заместитель председателя правительства Ярославской области Валерий Холодов.

В правительстве области ожидают, что кластер объединит более 10 сельхозпроизводителей, крестьянско-фермерские хозяйства, объекты технологической инфраструктуры, учреждения науки и образования. Кроме того, в Ярославле планируют построить оптово-распределительный центр. На развитие кластера власти надеются привлечь 200 млн рублей федеральных средств.