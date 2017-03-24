Шанхай, Китай, 24 марта, 2017, 11:51 — ИА Регнум. Китайские фотошпионы выложили в сеть снимки новинки от самого дорого китайского бренда Hongqi. Семиместный кроссовер Hongqi HS7 впервые будет представлен публике на Шанхайском международном автошоу, которое состоится в апреле 2017 года.

Edu.66wz.com Hongqi HS7

Подробные характеристики новинки до сих пор неизвестны. Ранее представитель Hongqi сообщил журналистам, что HS7 будет оснащаться такими же двигателями, что и седан Hongqi H7: 1,8-литровым турбированным мотором (188 л.с.), 2,0-литровым (204 л.с.) и 3,0 литровым (231 л.с.) двигателями, пишет «Тайпин цичэ».

По неподтвержденным данным, до конца 2017 года автоконцерн Hongqi представит гибридную и электрическую версии Hongqi HS7. Поступят ли данные модели в открытую продажу пока неизвестно.

Замеченный во время дорожных испытаний Hongqi HS7 оснащен 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Примечательно, что рычаг переключения передач практически полностью повторят рычаг, которыми оснащаются немецкие BMW.

Новый кроссовер может похвастаться солидной вместительностью — базовая комплектация Hongqi HS7 имеет 6 мест для пассажиров. Эксперты до сих пор не смогли установить на базе какого автомобиля собран Hongqi HS7. По мнению большинства специалистов, в основе разработки Hongqi лежит немецкий кроссовер Audi Q7 первого поколения.

Ожидается, что стоимость новинки превысит отметку в 450 тыс. юаней за базовую комплектацию. Начало продаж Hongqi HS7 намечено на четвертый квартал 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 23 марта в Китае официально начались продажи гибридного кроссовера Zinoro 60H — новинки от совместного китайско-немецкого предприятия Brilliance-BMW, производственные мощности которого расположены в пригороде Шанхая.