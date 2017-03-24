Москва, 24 марта, 2017, 11:41 — ИА Регнум. Закон об обязанности губернаторов проверять достоверность и правоту сведений о доходах и имуществе муниципальных служащих Госдума приняла в третьем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

В случае выявления в результате такой проверки фактов несоблюдения лицом, замещающим должность главы местной администрации по контракту, ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены антикоррупционным законодательством РФ, глава региона обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий нарушителя или применении к нему иной меры дисциплинарной ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.

Одновременно меняется подход к запрету на участие лиц, замещающих госдолжности РФ, и лиц, замещающих госдолжности субъектов РФ, муниципальные должности, а также государственных и муниципальных служащих в управлении НКО.

Они вправе участвовать в управлении политическими партиями, принимать участие в съездах (конференциях) или общих собраниях иных общественных организаций, жилищных, жилищно-строительных, гаражных кооперативов, садоводческих, огороднических, дачных потребительских кооперативов, товариществ собственников недвижимости.

Также они могут участвовать на безвозмездной основе в управлении указанными НКО (кроме политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или входить в состав их коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя (в порядке, установленном нормативным правовым актом государственного органа либо муниципальным правовым актом).

Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие вправе участвовать на безвозмездной основе в управлении общественно-государственными организациями, осуществляющими развитие военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта.

Обязанность по предоставлению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера распространяется на граждан, поступающих в образовательные организации высшего образования, находящиеся в ведении ФСБ России. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не предоставляют граждане, призываемые на военную службу, а также граждане, поступающие в образовательные организации высшего образования МВД России для обучения по очной форме в должности курсанта.