Ростов-на-Дону, 24 марта, 2017, 11:50 — ИА Регнум. Из казны Ростова-на-Дону на ремонт объекта культурного наследия регионального значения будет потрачено полмиллиона рублей. Эту сумму город выделил на приведение в порядок памятника Пушкину. Завершить работы планируется к 218-й годовщине со дня рождения великого русского поэта, передаёт корреспондент ИА REGNUM 24 марта.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Памятник Пушкину в Ростове-на-Дону

Соответствующая информация была размещена на портале госзакупок. Победитель электронного аукциона должен очистить от загрязнений бронзовую скульптуру, гранитный постамент и основание памятника, а также облагородить прилегающую к памятнику территорию.

Согласно акту осмотра технического состояния памятника, который состоялся в августе прошлого года, общее состояние памятника нареканий практически не вызвало «при неудовлетворительном состоянии отдельных элементов». Поэтому в заключении отмечена необходимость проведения текущего ремонта памятника.

Памятник Пушкину был установлен на пересечении проспекта Ворошиловского и улицы Пушкинской в августе 1959 года. Этот памятник поэту стал первым литературным памятником Ростова-на-Дону за всю его 210-летнюю биографию. Авторами изваяния выступили советский скульптор заслуженный художник РСФСР Гавриил Шульц и советский архитектор лауреат Сталинской премии Михаил Минкус. Бронзовая фигура была отлита в Ленинграде.

Спустя 40 лет памятник отреставрировали, а в 2002—2004 годах облагородили прилегающую к памятнику территорию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, у памятника Пушкину в Ростове-на-Дону ежегодно проходят мероприятия в честь дня рождения поэта. В Пушкинский день и День русского языка в областном центре проходит настоящий бал «Блистанье пушкинской эпохи», к которому заблаговременно изучают па студенты. А у подножия монумента лучшие чтецы исполняют знаменитые произведения великого русского поэта, воспитанники различных школ изобразительных искусств выходят на пленэр.