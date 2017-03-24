Москва, 24 марта, 2017, 11:30 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Франции, лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен приняла приглашение спикера Госдумы Вячеслава Володина участвовать в ПА ОДКБ, передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта.

AG Gymnasium Melle Марин Ле Пен

«Спасибо большое за приглашение, мы не преминем им воспользоваться», — сказала Ле Пен.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что парламентарии «могли бы вместе обсуждать вопросы, как связанные с миграционной повесткой, борьбой с терроризмом, с наркотрафиком». «Ваше мнение для нас было бы интересным», — обратился к Ле Пен спикер Госдумы.

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