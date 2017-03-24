Москва, 24 марта, 2017, 11:31 — ИА Регнум. ЕГЭ по географии и информатике и ИКТ, с которых 23 марта начался досрочный период сдачи, прошли в штатном режиме, без технологических сбоев и утечек контрольных измерительных материалов, сообщили в Рособрнадзоре.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Заявления на участие в ЕГЭ по информатике и ИКТ досрочного периода подали около 2,5 тыс. человек. Для проведения ЕГЭ по этому предмету было задействовано 124 пункта проведения экзаменов (ППЭ).

Заявления на участие в ЕГЭ по географии в досрочный период подали около 1,3 тысячи человек, экзамен проходил в 109 ППЭ.

Установленный минимальный балл на ЕГЭ по информатике и ИКТ составляет 40 баллов, по географии — 37 баллов. Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 4 апреля 2017 года.

Как заявил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов, «наша задача — удержать достигнутый высокий уровень прозрачности и объективности ЕГЭ».

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Как сообщало ИА REGNUM, досрочный период сдачи ЕГЭ стартовал в России 23 марта. Он продлится до 14 апреля. В досрочный период сдачи наиболее популярными учебными предметами по выбору среди участников ЕГЭ являются обществознание (39,6%), история (21,3%), биология (16,9%), физика (16,3%).

Основной период стартует 29 мая 2017 года и продлится до 1 июля.