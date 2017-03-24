Донецк, 24 марта, 2017, 11:30 — ИА Регнум. ВСУ пять раз нарушили режим тишины в ЛНР и выпустили почти 700 снарядов по территории ДНР за прошедшие сутки, сообщают донецкие и луганские СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Огонь

По данным Народной милиции ЛНР, украинские силовики обстреляли следующие населенные пункты: села Логвиново, Калиново, Калиново-Борщеватое, Сокольники. Обстрелы велись минами 82-мм калибра, из вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23−2, автоматических станковых гранатометов АГС, станковых противотанковых гранатометов СПГ, стрелкового оружия.

Согласно сообщению Министерства обороны ДНР, за прошедшие сутки украинские силовики выпустили 695 артиллерийских и танковых снарядов и мин. Это в два раза больше, чем за прошлые сутки. Под огнем оказались окрестности донецкого аэропорта, поселки Трудовские к западу от столицы, Зайцево, Железная Балка, шахты Изотова под Горловкой, Крутая Балка вблизи Ясиноватой, а также окраины самого города, Спартак, Яковлевка Ясиноватского района, село Стыла Старобешевского района, Коминтерново, Саханка, Ленинское, Заиченко Новоазовского района, город Докучаевск.

В результате обстрела в Горловке пострадал мирный житель, мужчина 1956 года рождения. Также два дома получили повреждения.

Помимо домов в Горловке, под огонь попали еще восемь строений в различных населенных пунктах. В поселке Трудовские было повреждено три дома, в селе Спартак сгорел жилой дом и сарай, а в селе Заиченко под обстрел попали четыре дома.

Также в Коминтерново снаряды украинской армии вновь оборвали линии электропередачи, село осталось без электричества.

По данным другой стороны, трое военнослужащих ВСУ было ранено. «Штаб АТО» зафиксировал 94 случая обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Широкино, Марьинки, Красногоровки, Водяного, Новотроицкого.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Авдеевки, шахты Бутовка, Зайцево, Новгородского, Новозвановки, Крымского, Попасной, Новотошковки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2014 году на Украине произошел госпереворот, в результате которого к власти пришли украинские националисты. Начавшиеся после этого репрессии против русскоговорящего населения Украины привели к референдуму сначала в Крыму о присоединении к России, потом в Донбассе о самоопределении новых республик. В ответ Украина объявила «антитеррористическую операцию» против собственного населения.

В 2015 году участниками конфликта были подписаны Минские соглашения, согласованные со странами «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина). Согласно подписанным соглашениям, обе стороны конфликта обязуются отвести войска от линии фронта, прекратить огонь и начать диалог по мирному урегулированию конфликта.