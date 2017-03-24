Москва, 24 марта, 2017, 11:08 — ИА Регнум. Госдума сможет указывать депутату на недопустимость нарушения правил депутатской этики. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта, соответствующие поправки приняла Госдума.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Комиссии по вопросам депутатской этики получила право по результатам рассмотрения случая нарушения депутатом правил депутатской этики рекомендовать Госдуме указать такому парламентарию на недопустимость нарушения правил депутатской этики.

Комиссия же может обязать депутата извиниться, лишить его слова на определенный срок или досрочно прекратить полномочия парламентария.

Ранее возмущение депутатов Госдумы вызвали высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который в пылу негодования по вопросу муниципальных выборов в Подмосковной Рузе заявил: «В марте следующего года въеду в Кремль, я вас буду расстреливать и вешать, негодяи». Ряд депутатов обратились в комиссию по вопросам депутатской этики. Позже парламентарий назвал свое заявление «фигурой речи».