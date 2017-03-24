МИД РФ о заявлениях командующего НАТО: «Лживые утверждения»
Москва, 24 марта, 2017, 11:09 — ИА Регнум. Заявления командующего НАТО в Европе Кертиса Скапаротти о том, что Россия якобы увеличила «влияние» на организацию «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и даже приступила к ее поддержке, не соответствуют действительности. Об этом, как передает RT, заявил спецпредставитель президента, глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
«Это абсолютно лживые утверждения, мы неоднократно на это реагировали, — говорит он. — Это не заслуживает даже никакой реакции, поскольку эти заявления являются измышлениями, призванными оправдать провал американских военных и политиков в афганской кампании, другого объяснения мы найти не можем».
24 марта командующий НАТО в Европе Кертис Скапаротти в ходе слушаний в Сенате сообщил, что Российская Федерация, возможно, наращивает сотрудничество с представителями террористического движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые сражаются против правительственной армии Афганистана.
«Я в последнее время вижу влияние России, растущее влияние, в том, что касается сотрудничества и, вероятно, даже поставок «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — заявил генерал армии США.
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