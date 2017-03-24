Москва, 24 марта, 2017, 11:09 — ИА Регнум. Заявления командующего НАТО в Европе Кертиса Скапаротти о том, что Россия якобы увеличила «влияние» на организацию «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и даже приступила к ее поддержке, не соответствуют действительности. Об этом, как передает RT, заявил спецпредставитель президента, глава второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Это абсолютно лживые утверждения, мы неоднократно на это реагировали, — говорит он. — Это не заслуживает даже никакой реакции, поскольку эти заявления являются измышлениями, призванными оправдать провал американских военных и политиков в афганской кампании, другого объяснения мы найти не можем».

24 марта командующий НАТО в Европе Кертис Скапаротти в ходе слушаний в Сенате сообщил, что Российская Федерация, возможно, наращивает сотрудничество с представителями террористического движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые сражаются против правительственной армии Афганистана.

«Я в последнее время вижу влияние России, растущее влияние, в том, что касается сотрудничества и, вероятно, даже поставок «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — заявил генерал армии США.

Читайте также: Командующий НАТО обвинил Россию в «поддержке» «Талибана"* (организация, деятельность которой запрещена в РФ)