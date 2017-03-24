Санкт-Петербург, 24 марта, 2017, 11:22 — ИА Регнум. 25 марта стартует первая благотворительная велосипедная экспедиция по льдам Арктики. Необычный проект под названием «АдВитаНорд — ВелоАрктика» придумали велосипедный клуб «ВелоПитер» и благотворительный фонд AdVita: он работает над популяризацией донорства костного мозга среди народов Сибири и Крайнего Севера.

Velopiter.spb.ru В Арктику на велосипеде (фото из архива «ВелоПитера»)

Развитие донорства костного мозга — чрезвычайно важная для России задача. Пересадка костного мозга позволяет спасать людей, страдающих от онкологических, гематологических и генетических заболеваний, в тех случаях, когда основной курс лечения не помогает. Подбор донора костного мозга для больного — намного сложнее, чем при донорстве крови: в этом случае важно не совпадение по группе крови, а почти стопроцентная генетическая совместимость.

Особенно актуально привлечение потенциальных доноров костного мозга в отдаленных регионах, так как генетические особенности россиян, в том числе и жителей Сибири и Крайнего Севера, приводят к тому, что в международном регистре найти совместимого донора зачастую невозможно. Это значит, что возможности лечения для представителей многих редких народностей ограничены.

23 марта в Якутске состоялась первая акция по сдачи крови на типирование — все желающие в возрасте от 18 до 45 лет и не имеющие противопоказаний к донорству смогли сдать 9 мл крови для типирования и внесения в Национальный регистр доноров. В мероприятии приняли участие и петербургские велосипедисты. Важно отметить, что это первая акция в регионе — в Национальном регистре до этого не было представителей якутской национальности.

Подобные акции пройдут в Якутске еще 25 и 26 марта в медицинском офисе ИНВИТРО (г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 22, строение № 1, с 9:00 до 14:30). А команда велосипедистов отправляется дальше: на север Якутии, в посёлок Черский, откуда 25 марта начнет своё экстремальное путешествие по Арктике.

Velopiter.spb.ru По Арктике на велосипеде (фото из архива «ВелоПитера»)

За три недели петербуржцы преодолеют расстояние 500 км по побережью Ледовитого океана. Все желающие смогут следить за передвижениями команды в реальном времени и даже задавать им вопросы в официальной группе «АдВитаНорд — ВелоАрктика» в соцсетях. Финиширует команда 11−12 апреля в городе Певек, что на Чукотке, а уже 15 апреля вернется в Санкт-Петербург.

«Трудно найти более сложные для езды на велосипедах места, чем безлюдный берег Арктики, где нет ни дорог, ни жилья. Однако у команды накоплен уже заметный опыт серьезных путешествий: мы торили льды Карского и Восточно-Сибирского морей, ходили на Полюс холода», — отмечает руководитель общества «ВелоПитер» Илья Гуревич о проекте «АдВитаНорд — ВелоАрктика».

По его словам, участники арктического велопохода используют специальные велосипеды на широких колесах (фатбайки), которые позволяют ездить в том числе по снегам, а для ночлега и отдыха — специальные палатки, способные выдержать арктические штормы.

«Мы уверены — будет сложно. Но тем, кто нуждается в помощи, — еще сложнее. В этот раз команда идет на побережье Северного Ледовитого океана, чтобы призвать всех, кто молод и силен, кто ведет здоровый образ жизни, стать донорами костного мозга», — подчеркивает Гуревич.

Velopiter.spb.ru Участники экспедиции в Арктику (фото из архива «ВелоПитера»)

Справка:

«Петербургский клуб «ВелоПитер» основан в 1999 году энтузиастами. В настоящее время он является одним из крупнейших неформальных объединений велосипедистов в России. «ВелоПитер» регулярно проводит крупные массовые мероприятия: велопробеги, слёты, фестивали, ралли, открытия и закрытия сезонов. Клуб также известен командой велосипедных экстремалов, осваивающих самые сложные территории — пустыни, побережья Ледовитого океана и Чукотки. Начиная с 2013 года клуб ведет активную благотворительную деятельность. В 2017 году клуб «ВелоПитер» инициирует экстремальную велосипедную благотворительную экспедицию «АдвиТаНорд — ВелоАрктика».