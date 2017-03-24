Петербуржцы едут в Арктику на велосипедах ради донорства костного мозга
Санкт-Петербург, 24 марта, 2017, 11:22 — ИА Регнум. 25 марта стартует первая благотворительная велосипедная экспедиция по льдам Арктики. Необычный проект под названием «АдВитаНорд — ВелоАрктика» придумали велосипедный клуб «ВелоПитер» и благотворительный фонд AdVita: он работает над популяризацией донорства костного мозга среди народов Сибири и Крайнего Севера.
Развитие донорства костного мозга — чрезвычайно важная для России задача. Пересадка костного мозга позволяет спасать людей, страдающих от онкологических, гематологических и генетических заболеваний, в тех случаях, когда основной курс лечения не помогает. Подбор донора костного мозга для больного — намного сложнее, чем при донорстве крови: в этом случае важно не совпадение по группе крови, а почти стопроцентная генетическая совместимость.
Особенно актуально привлечение потенциальных доноров костного мозга в отдаленных регионах, так как генетические особенности россиян, в том числе и жителей Сибири и Крайнего Севера, приводят к тому, что в международном регистре найти совместимого донора зачастую невозможно. Это значит, что возможности лечения для представителей многих редких народностей ограничены.
23 марта в Якутске состоялась первая акция по сдачи крови на типирование — все желающие в возрасте от 18 до 45 лет и не имеющие противопоказаний к донорству смогли сдать 9 мл крови для типирования и внесения в Национальный регистр доноров. В мероприятии приняли участие и петербургские велосипедисты. Важно отметить, что это первая акция в регионе — в Национальном регистре до этого не было представителей якутской национальности.
Подобные акции пройдут в Якутске еще 25 и 26 марта в медицинском офисе ИНВИТРО (г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 22, строение № 1, с 9:00 до 14:30). А команда велосипедистов отправляется дальше: на север Якутии, в посёлок Черский, откуда 25 марта начнет своё экстремальное путешествие по Арктике.
За три недели петербуржцы преодолеют расстояние 500 км по побережью Ледовитого океана. Все желающие смогут следить за передвижениями команды в реальном времени и даже задавать им вопросы в официальной группе «АдВитаНорд — ВелоАрктика» в соцсетях. Финиширует команда 11−12 апреля в городе Певек, что на Чукотке, а уже 15 апреля вернется в Санкт-Петербург.
«Трудно найти более сложные для езды на велосипедах места, чем безлюдный берег Арктики, где нет ни дорог, ни жилья. Однако у команды накоплен уже заметный опыт серьезных путешествий: мы торили льды Карского и Восточно-Сибирского морей, ходили на Полюс холода», — отмечает руководитель общества «ВелоПитер» Илья Гуревич о проекте «АдВитаНорд — ВелоАрктика».
По его словам, участники арктического велопохода используют специальные велосипеды на широких колесах (фатбайки), которые позволяют ездить в том числе по снегам, а для ночлега и отдыха — специальные палатки, способные выдержать арктические штормы.
«Мы уверены — будет сложно. Но тем, кто нуждается в помощи, — еще сложнее. В этот раз команда идет на побережье Северного Ледовитого океана, чтобы призвать всех, кто молод и силен, кто ведет здоровый образ жизни, стать донорами костного мозга», — подчеркивает Гуревич.
Справка:
«Петербургский клуб «ВелоПитер» основан в 1999 году энтузиастами. В настоящее время он является одним из крупнейших неформальных объединений велосипедистов в России. «ВелоПитер» регулярно проводит крупные массовые мероприятия: велопробеги, слёты, фестивали, ралли, открытия и закрытия сезонов. Клуб также известен командой велосипедных экстремалов, осваивающих самые сложные территории — пустыни, побережья Ледовитого океана и Чукотки. Начиная с 2013 года клуб ведет активную благотворительную деятельность. В 2017 году клуб «ВелоПитер» инициирует экстремальную велосипедную благотворительную экспедицию «АдвиТаНорд — ВелоАрктика».