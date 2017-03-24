Ярославль, 24 марта, 2017, 11:03 — ИА Регнум. В Ярославле региональный УФАС признал действия ОАО «Ярославльводоканал» в отношении победителя конкурса незаконными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ярославском Управлении антимонопольной службы.

Герб ФАС

Предприятие проводило запрос котировок на оказание услуг по сбору документов для получения водоканалом лицензии на обращение с отходами производства. По результатам проведения закупки победителем было признано ООО «Экологический центр Верхневолжье», которое предложило самую низкую цену

Однако спустя месяц, сославшись на внутренние положение о порядке проведения закупок, ОАО «Ярославльводоканал» сообщил победителю запроса котировок о том, что договор заключен не будет, так как работу планируется выполнить своими силами.

По мнению УФАС, такое решение не соответствуют требованиям части 1 статьи 3 Закона о закупках, поскольку такой отказ при отсутствии мотивированных оснований может носить субъективный дискриминационный характер и может привести к злоупотреблениям со стороны организатора закупки.

Изучив положение о закупках, антимонопольщики установили, что для контрагентов предусмотрен целый ряд обязанностей, в то время как заказчик имеет право не заключать договор с победителем, а также отказаться от проведения закупки на любом ее этапе.

«Предписание Ярославского УФАС России направлено на заключение договора ОАО «Ярославльводоканал» с ООО «Экологический центр Верхневолжье» и на изменение внутреннего положения Общества о закупках. Нам известно, что соответствующие изменения в Положение уже внесены», — прокомментировал врио руководителя Ярославского УФАС России Иван Паутов.