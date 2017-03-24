Москва, 24 марта, 2017, 10:59 — ИА Регнум. Патриотами своей страны считают себя 78% жителей России. Чаще других так говорят люди с высшим образованием и обеспеченные. Не считают себя патриотами 17% граждан, чаще — люди со средним образованием и ниже и неимущие. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение».

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва. Кремлевская набережная

По мнению 8% опрошенных, патриотизм проявляется в таких поступках, как служба в армии, готовность защищать Родину, нежелание уезжать из России (6%), любовь, уважение к своей стране, гордость за нее (5%), поддержка Владимира Путина и руководства страны (5%).

37% заявили, что за последнее время количество патриотов в России не изменилось. 29% думают, что стало больше, 20% — меньше. Больше всего патриотизм свойственен пожилым людям (40%). У молодежи уровень патриотизма низкий (10%).

Вслух называть себя патриотом некрасиво, так считают 34% российских граждан, а 58% не видят в этом ничего предосудительного.

На вопрос, обязательно ли каждому гражданину быть патриотом, утвердительно отвечают 30% жителей России, а 68% убеждены, что это личное дело каждого, быть ему патриотом или нет.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 5 марта 2017 года в 104 населенных пунктах в 53 в субъектах РФ. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.