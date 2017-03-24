Мехико, 24 марта, 2017, 11:30 — ИА Регнум. У побережья Мексиканского залива, в неразведанной ранее части блока, принадлежащего Мексике, обнаружены значительные запасы нефти. Такое открытие сделала итальянская компания Eni, которая несколько лет назад выиграла право на работы на мелководном блоке. Об этом сообщает издание The Financial Times.

skeeze Добыча нефти

Сама компания оценивает открытие как «очень перспективное». Как заявил глава Eni Клаудио Дескальци, крупные запасы нефти расположены примерно в 7−8 километрах от берега. Кроме того, ближайшая инфраструктура мексиканской нефтяной компании Pemex расположена от этого места всего в 20−30 километрах. А это значит, что разработка проекта может вестись довольно быстро.

По крайней мере Дескальци выразил желание компании быстрыми темпами развивать проект. Добыча здесь может начаться уже через два или три года.

Глава итальянской компании также отметил, что Eni считает побережье Мексиканского залива весьма перспективой территорией для работы и поэтому уделяет Мексике много внимания. Так, концерн в настоящее время разрабатывает новое предложение для следующего раунда шельфовых участков в латиноамериканской стране.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до недавнего времени в Мексике иностранные и частные нефтяные компании не могли участвовать в тендерах. Однако в 2013 году власти приняли решение провести реформы энергетического сектора страны, в результате чего участие зарубежного и частного капитала в нефтяных тендерах стало возможным.

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Так, в августе 2016 года были выставлены на продажу 12 новых участков, площадью каждый примерно 350 квадратных километров, для разработки и добычи углеводородного сырья. За счет продажи Мексика намерена привлечь по меньшей мере $5 млрд инвестиций в рамках тендеров по наземным месторождениям. Ряд тендеров также был проведен в 2015 году. Сейчас Мексика планирует провести тендер на разработку глубоководных месторождений в Мексиканском заливе, благодаря чему добыча нефти в стране через десять лет может увеличиться на 900 тыс. баррелей в сутки.

Что касается итальянской нефтяной компании Eni, то она приняла участие в тендере на разработку мелководного блока в Мексиканской заливе в сентябре 2015 году. Она выиграла право начать работы. Eni стала первой иностранной компанией, которая пробурила скважину после открытия страной нефтегазового сектора для международных инвестиций.

Ранее мексиканская государственная Pemex уже разведала часть этой территории, поэтому иностранная компания знала о наличии запасов нефти в блоке. Открытие Eni заключается в том, что она начала разведывательные работы в относительно не исследованной части блока. Собственно, само открытие говорит о наличии значительных запасов энергоносителя на большей глубине.

По первоначальным оценкам, запасы нефти в блоке могут достигать 800 млн баррелей. Однако после того, как компания пробурила скважину Amoco-2, эти данные не просто подтвердились, но и могут значительно превосходить прогнозы. Речь идет о высококачественной светлой нефти. Теперь Eni намерена пробурить на блоке еще три скважины.

Напомним, что ранее министр энергетики Мексики Педро Хоакин Колдуэлл отмечал, что благодаря плану, принятому пять лет назад по работе нефтяной отрасли, перспективные запасы нефтяного эквивалента за последнее время увеличились с 38,844 млрд баррелей до 42,681 млрд баррелей нефтяного эквивалента, то есть выросли почти на 4 млрд баррелей. В то же время площади нефтяных полей удалось увеличить на 2%. В результате объем перспективных резервов страны увеличился на 10%. По словам Колдуэлла, теперь их выставят на тендеры.

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