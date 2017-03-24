Москва, 24 марта, 2017, 10:44 — ИА Регнум. Обвинения России в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова — это чушь, не имеющая ничего общего с реальностью. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта, об этом журналистам заявил депутат от фракции ЛДПР Михаил Дегтярев, комментируя реакцию украинских властей на убийство в Киеве бывшего депутата Госдумы от фракции КПРФ Дениса Вороненкова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM След

«Высказывание президента Петра Порошенко о том, что якобы бы убийство господина Вороненкова имеет российский след, мы считаем несолидным, некорректным, совершенно бессовестным для главы государства заявлением», — сказал он. Обвинения в адрес российских спецслужб «никогда не будут доказаны, это чушь, это не имеет ничего общего с реальностью», — добавил депутат.

«Мы со своей стороны видим, что единственное, с кем могут бороться украинские спецслужбы и политики — это люди с ограниченными возможностями, например, Юлия Самойлова. Бесхозяйственность, разгильдяйство в армии приводит к взрывам на складах. Полное разложение спецслужб, полиции и в целом общества приводит к публичным убийствам, фактически казням людей на улочках Киева. И обвиняется Россия — очень удобная и легкая позиция для киевских политиков и государственных деятелей. Это абсолютно некорректно», — полагает парламентарий.