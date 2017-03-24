Москва, 24 марта, 2017, 10:35 — ИА Регнум. В ЛДПР предлагают записать клип Юлии Самойловой на фоне исторических мест Севастополя, чтобы еще раз показать всем в мире, что Крым — это Россия. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта, об этом журналистам заявил депутат от фракции ЛДПР Михаил Дегтярев, комментируя ситуацию вокруг российской участницы Евровидения Юлии Самойловой.

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«Опять России предложили через черный ход зайти на эту площадку. Это некорректно. Ну какие видеотрансляции, какие записи? Правильно. Мы здесь можем только поддержать решение «Первого канала», который отказался передавать запись и сигнал без разрешения на въезд нашей Юлии Самойловой», — сказал он.

«Со своей стороны мы можем предложить записать видеоклип на фоне памятника кораблям на площади Нахимова нашей Юлии Самойловой, и послать во все радиовещательные компании, тем самым показать, что Крым — это Россия, и еще раз привлечь внимание к этой проблеме» , — отметил он.

Ранее СБУ отказала российской участнице Евровидения Юлии Самойловой во въезде в страну на конкурс, который пройдет в 2017 году в Киеве. «Первый канал» отказался принять предложение Европейского вещательного союза об участии певицы в конкурсе дистанционно.