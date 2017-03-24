Киев, 24 марта, 2017, 10:37 — ИА Регнум. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине отчиталась об увеличении интенсивности нарушений режима прекращения огня на 75%, говорится в сообщении СММ ОБСЕ за 23 марта.

Суть Времени ДНР ИА REGNUM ОБСЕ. ДНР. 2017

Согласно отчету, за неделю, с 13 по 19 марта, произошло увеличение плотности огня на 75%. За этот же период плотность обстрелов территории артиллерией была в четыре раза выше, чем раньше.

Миссия отметила районы, где было больше всего нарушений «режима тишины»: районы на юго-востоке и востоке от Светлодарска, районы к востоку и северо-востоку от Мариуполя, в районе между Авдеевкой, Ясиноватой и донецким аэропортом, на окраинах к западу и северу от Горловки, в районах на западе Луганской области.

В отчете отмечается, что процесс выполнения Минских соглашений, в частности отвод войск от линии фронта, на данный момент застопорился и не выполняется. На всех трех участках, согласованных для разведения войск, продолжаются боевые столкновения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представители ДНР и ЛНР не раз отмечали, что украинская сторона всячески саботирует разведение сил. Как только войска республик оставляют свои позиции в рамках соглашения о разведении сил, ВСУ тут же стараются их занять, получая тем самым преимущество.

Напомним, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ пробудет на Украине еще один год. А 20 марта для более эффективного мониторинга Германия официально передала миссии три тепловизионных камеры.