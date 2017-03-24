Москва, 24 марта, 2017, 10:32 — ИА Регнум. В январе-феврале 2017 года в России количество выданных кредитов в сегменте кредитных карт выросло по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 10,4% до 701,4 тыс. единиц. Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Огюст Шарпантье . Кредитор (фрагмент) 1842

При этом ситуация с «карточными» кредитами в различных регионах страны отличается неоднородностью.

Так, наибольший рост их выдачи среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования зафиксирован в Республике Бурятия (+50,8%), Иркутской области (+38,3%) и Республике Саха (Якутия) (+34,7%).

В то же время наибольшее сокращение кредитования в сегменте кредитных карт в начале 2017 года было отмечено в Республике Башкирия (-15,2%), Оренбургской области (-14,5%) и Нижегородской области (-8,2%).

По мнению гендиректора НБКИ Александра Викулина, «темпы кредитования в сегменте кредитных карт растут на фоне стабилизации ситуации с просрочкой в этом сегменте розничного кредитования».