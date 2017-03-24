Саратов, 24 марта, 2017, 10:33 — ИА Регнум. Получателей социальной пенсии в Саратовской области более 44 тысяч человек. Коэффициент индексации социальных пенсий с 1 апреля 2017 года утвержден в постановлении правительства РФ в размере 1,015, фактически это означает, что социальные пенсии вырастут на 1,5% или на 118,65 рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ОПФР региона.

Матиас Стомер. Старуха со свечой (фрагмент). 1640

На сегодняшний день средний размер социальной пенсии составляет 7 914,93 рублей, после индексации он возрастет до 8 033,65 рублей. Соответственно средний размер увеличения составит 118,65 рублей.

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению так же получают военнослужащие, проходившие службу по призыву и члены их семей, пенсионеры, пострадавшие от радиационных и техногенных катастроф, участники Великой Отечественной войны, граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а так же летчики-испытатели. Их пенсии соответственно возрастут на 1,5%.

Кроме того, с 1 апреля планируется провести корректировку страховых пенсий исходя из стоимости одного пенсионного коэффициента 78,58 рублей (сейчас его стоимость составляет 78,28 рублей). Уточнение размеров пенсий будет произведено неработающим пенсионерам, их в области 559 800 человек. В 2017 году страховые пенсии неработающих пенсионеров уже были проиндексированы с 1 февраля на уровень фактической инфляции предшествующего года, который составил 5,4%, отметили в ОПРФ региона.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Саратовской областной думы приняли законопроект о величине прожиточного минимума пенсионера на 2017 год в размере 7700 рублей. Те пенсионеры, чей доход ниже установленной суммы в размере 7700 рублей, будут получать в 2017 году социальную доплату — около 1500 рублей из средств федерального бюджета, отмечено в ходе принятия документа.

В Саратовской области, по данным Пенсионного фонда на январь 2017 года, проживают 558 795 неработающих пенсионеров, получающих страховые пенсии. Средний размер страховой пенсии по старости — 11 тыс. 758 рублей. В 2016 году, чтобы выйти на страховую пенсию по старости при достижении пенсионного возраста (55 лет женщины, 60 лет мужчины), необходимо было иметь 7 лет трудового стажа и 9 баллов.

В регионе в 2016 году 396 гражданам для назначения страховой пенсии по старости не хватило стажа и (или) количества пенсионных коэффициентов (баллов). «Нехватка стажа и (или) баллов в большинстве случаев — последствия теневой занятости. Чтобы не остаться без пенсии в старости, необходимо оформлять официальные трудовые отношения с работодателем и соглашаться только на «белую» зарплату. Ведь страховые взносы на обязательное пенсионное страхование начисляются, а значит, и пенсионные права формируются только с официальной зарплаты. Работодатель, выплачивающий зарплату «в конверте», лишает сотрудников достойной пенсии в будущем. Получая «серую» зарплату сейчас, в старости можно остаться с мизерной пенсией», — пояснили в ОПФР региона, отметив, что выплата «серой» зарплаты способствует дефициту бюджета Пенсионного фонда РФ, из которого выплачиваются пенсии нынешним пенсионерам, а их на сегодняшний день в Саратовской области почти 760 тысяч.

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