Грозный, 24 марта, 2017, 10:28 — ИА Регнум. При отражении атаки боевиков в Чечне погибли шесть военнослужащих Росгвардии. Есть также раненые. Их число не уточняется, сообщили ИА REGNUM 24 марта в пресс-службе ведомства.

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Бойцы войскового наряда, первыми обнаружившие бандитов и вступившие с ними в бой, не допустили проникновения нападавших на территорию военного городка, дислоцированного в Наурском районе. Как отмечается в сообщении Росгвардии, во время нападения боевики воспользовались сильным туманом.

В настоящее время район боестолкновения блокирован. Оперативно-следственной группой и взрывотехниками ФСБ проводятся специальные мероприятия. На место происшествия прибыл командующий ограниченной группы войск.

В Чечню для выяснения всех обстоятельств произошедшего также направлена оперативная группа Центрального аппарата войск национальной гвардии.

НАК: Шесть боевиков уничтожено в Чечне, есть потери среди бойцов Росгвардии

Нападение на часть Нацгвардии в Чечне: убиты боевики

Как сообщало ИА REGNUM, нападение вооруженной банды на воинскую часть Росгвардии в районе станицы Наурская в Чечне произошло сегодня ночью, 24 марта, около 02:30. В результате боестолкновения были нейтрализованы шесть боевиков. У двоих из них были обнаружены муляжи поясов смертников.