Петропавловск-Камчатский, 24 марта, 2017, 10:20 — ИА Регнум. Власти Камчатки начали изыскивать средства на строительства новых домов в замен аварийных на случай, если федеральные власти не продлят программу сейсмостойкого строительства, по которой регион в последние годы получал деньги на новое жилье. Как заявил губернатор Владимир Илюхин, Минстрою края поручено подготовиться к такому развитию событий, передает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

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«Федеральная программа работает последний год. Для нас крайне важно, что бы она была продолжена. Я уже обратился к президенту с просьбой о пролонгации программы. Окончательное решение по этому вопросу пока не принято, надеемся, что позиция субъектов будет учтена. Вместе с тем, понимая важность жилищного вопроса и для региона в целом, и для каждого жителя в отдельности, я поручил нашему министерству строительства подготовить свои предложения в этой части. Будем изыскивать средства, чтобы активное строительство на Камчатке продолжать», — заявил губернатор на сессии регионального парламента.

Илюхин уточнил, что по федеральной программе с 2009 года в столице Камчатки были построены 35 новых домов, ещё 58 жилых и социальных объектов края были сейсмоусилены. Но, несмотря на проделанную работу, на территории края остается более тысячи жилых домов, имеющих дефицит сейсмостойкости.

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Тем временем, во втором по величине городе на Камчатке — в Елизове, в 2017 году построят три новых дома на 95 квартир. Уже выбирают подрядчика. На их строительство краю предоставлено 238 млн рублей из федерального бюджета. Сдать дома в эксплуатацию планируется в 2018 году.

В Минстрое сообщили, что в 2016 году на территории края введено в эксплуатацию порядка 75 тыс. кв. м жилья, в том числе 18 многоквартирных жилых домов общей площадью более 42 тыс.кв.м. По краевой жилищной программе новые дома сданы, в частности, в сёлах Никольское, Козыревск, Долиновка, посёлках Усть-Камчатск, Паратунка, п.г.т. Палана.

Как сообщало ИА REGNUM, Высокая стоимость жилья на Камчатке, особенно на первичном рынке, прежде всего обусловлена отдаленностью региона и транспортной доступностью. Однокомнатная квартира в новом доме 2016 года постройки в 39 квадратных метров может стоить на Камчатке от 2,3 млн рублей. На вторичном рынке цены также не падают — за однокомнатную квартиру от 37 квадратных метров просят от 1,7 млн до 3,2 млн рублей. Стоимость жилья на обоих рынках варьируется в зависимости от района, этажности и ремонта.