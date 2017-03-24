Вашингтон, 24 марта, 2017, 10:20 — ИА Регнум. Журналисты американского Consumer Reports протестировали новый Lincoln Continental 2017, видео теста опубликовано на канале Consumer Reports в Youtube.

Скриншот с видео Lincoln Continental Quiick drive Тест

Во время теста представители Consumer Reports отмечали, что несмотря на то, что автомобиль был создан на базе моделей Mondeo и Fusion от Ford, он выглядит весьма внушительно и имеет свои особенности.

Тестировавшие отмечали, что управлять новым Lincoln Continental очень удобно, он отличается хорошей звукоизоляцией. Однако, есть и ряд недостатков, среди них: использование стандартных сидений, довольно узких, в которых, к тому же, отсутствует возможность регулировки для поясницы. Не очень понравился журналистам и тот факт, что инженеры решили разместить кнопки управления трансмиссией рядом с мультимедийной системой SYNC 3. Они отмечают, что для привыкания к их расположению потребуется некоторое время.

В комплектацию входят системы предупреждения о столкновении и автоматического экстренного торможения, подогрев задних сидений, руля и переднего стекла, навигационная система и датчики слепых зон. Стоимость начальной комплектации — около 2,65 млн рублей. Максимальной — около 3,2 млн рублей.

Consumer Reports — ежемесячное издание организации «Consumers Union» (Союз потребителей) в США. Журнал публикует тесты и обзоры различных товаров и услуг.

Lincoln Continental — это линейка автомобилей Lincoln, являющейся дочерней компанией Ford. Машины данного брэнда позиционируются как модели представительского класса, они более дорогие, имеют множество опций, их оснащение богаче, отличаются узнаваемым стилем.