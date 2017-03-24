Москва, 24 марта, 2017, 10:08 — ИА Регнум. Жителям квартир, оказавшихся в эпицентре пожара после взрыва в жилом доме на Изумрудной улице в Москве, будет предоставлено временное жилье, сообщается на сайте префектуры СВАО.

(сс) CWitte Пожар

Ремонт помещений будет произведен за счет городского бюджета в самые кратчайшие сроки.

Сейчас коммунальщики СВАО в оперативном режиме устраняют последствия пожара на Изумрудной, 42. Уже отмыт подъезд и фасад здания, разобраны завалы.

Тепловой контур был восстановлен через несколько часов после происшествия. Сейчас ведутся работы по подключению водо‑ и электроснабжения.

Как уточнили в префектуре СВАО, планируется, что жильцы в самое ближайшее время смогут вернуться в свои квартиры. Всего в доме по Изумрудной, 42 — 68 квартир, зарегистрированы 138 человек.

Некоторые жители пострадавшей девятиэтажки постепенно покидают помещения центра временного размещения, который был организован на базе школы №762 на Норильской улице. Большинство предпочли отправиться к родственникам и знакомым. Другие были переведены в гостиницу.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 22 марта в результате взрыва и пожара в жилом доме в Москве по ул. Изумрудная погибли два человека, еще 19, среди которых двое детей, пострадали. По факту гибели людей Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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