Киев, 24 марта, 2017, 10:05 — ИА Регнум. Международный валютный фонд оценит работу Государственной фискальной службы (ГФС) Украины, говорится в сообщении Министерства финансов Украины на странице в Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Согласно сообщению, для оценки работы ГФС на Украине начнет работу техническая миссия МВФ. Эксперты фонда выработают ряд предложений по развитию ГФС совместно с Министерством финансов Украины, отмечается в сообщении.

Помимо этого, Минфин Украины вместе с МВФ планирует новые реформы ГФС, которые будут «очень важны для улучшения системы администрирования налогов», поясняется в сообщении пресс-службы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава ГФС Роман Насиров был задержан по ст. 364 ч. 2 УК Украины «Злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия». В настоящее время и.о. главы фискальной службы назначен замглавы Мирослав Продан.

США и Евросоюз поддержали арест и расследование Романа Насирова. Как заявляли представители Америки и ЕС, арест главы фискальной службы является результатом «достижения успеха в борьбе против коррупции» на Украине. Также было отмечено, что произошедшие события показали необходимость иметь специализированный антикоррупционный суд.

Напомним, Государственная фискальная служба была создана в 2014 году после упразднения Министерства доходов и сборов. В обязанности ГФС входит налоговая и таможенная политика, вопросы социального страхования и пресечение правонарушений в сфере налогооблажения.