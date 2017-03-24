Барнаул, 24 марта, 2017, 10:08 — ИА Регнум. За превышение должностных полномочий, покушение на присвоение и растрату вверенного имущества в особо крупном размере, в которых уличен бывший глава администрации Барнаула Игорь Савинцев, суд Барнаула сегодня, 24 марта, определил условный срок. Как сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова, за свои преступления бывший градоначальник получил 4 года лишения свободы условно.

Сайт Алтайского края Бывший глава администрации Барнаула Игорь Савинцев

Напомним, ранее гособвинение просило гораздо большего: наказать подсудимого пятью годами колонии общего режима, штрафом на сумму 400 тыс. рублей и запретом в течение 3 лет занимать государственные и муниципальные должности.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, Игоря Савинцева уличили в передаче престижных земельных участков в пользование компаниям, аффилированным с его родственниками. Причем земля «счастливчикам» доставалась по заниженной стоимости. Ее общая рыночная стоимость превышала 60 млн рублей.

«Следствием и судом установлено, что Игорь Савинцев с 2009 по 2015 год, явно выходя за пределы своих полномочий, в нарушение действующего законодательства, посредством подчиненных ему сотрудников подготовил и подписал муниципальные правовые акты, договоры, соглашения по предоставлению в аренду самому себе, а также близким родственникам пяти сформированных муниципальных земельных участков для дальнейшего строительства на них жилых и нежилых объектов недвижимости. При этом, для сокрытия собственного участия в реализации задуманного, оформление аренды происходило через номинальных правообладателей — подконтрольных главе администрации и его близким родственникам юридических лиц, без обязательного проведения торгов и путем незаконного использования процедуры предварительного согласования», — говорится в официальном сообщении СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Отчуждение земельных участков удалось предотвратить в связи с возбуждением уголовного дела и наложением ареста. Между тем, имущественный ущерб городскому бюджету от таких сделок «потянул» на 17 миллионов рублей. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Перед активными следственными действиями, экс-глава администрации Барнаула Игорь Савинцев успел уйти в отставку добровольно, но это не помешало отправить подозреваемого под домашний арест. Кроме того, следственными органами были арестованы земельные участки и расположенные на них объекты на общую сумму более 110 миллионов рублей, а также имущество на сумму более 350 тысяч рублей.

Годом ранее в мошенничестве и растрате в особо крупном размере был обвинен сын экс-мэра — Максим Савинцев. Он являлся одним из фигурантов по делу УК «Доверие», и до января 2015 года ему удавалось скрываться от правоохранителей в Таиланде. В ноябре 2016 года суд приговорил его за мошенничество к шести года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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Кстати, свою вину бывший градоначальник не признал. «Никакого хищения я не совершал, а все земельные предоставлялись под жилищное строительство», — заявлял он в суде.

Напомним, Игорь Савинцев работал в администрации Барнаула с 2006 года. Был председателем комитета по управлению муниципальной собственностью, первым заместителем главы администрации. Главой администрации стал в декабре 2010 года. В октябре 2012 года за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в социально-экономическое развитие краевой столицы награжден орденом «За заслуги перед Алтайским краем» II cтепени.