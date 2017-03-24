Копейск, Челябинская область, 24 марта, 2017, 10:00 — ИА Регнум. Бывший глава города Копейска Челябинской области Вячеслав Истомин остался под домашним арестом. Срок ему продлён до 25 апреля, сообщила корреспонденту ИА REGNUM консультант Центрального районного суда города Челябинска Наталья Прохорова.

Михаил Нестеров. Домашний арест. 1883

«Вчера (23 марта — прим. ИА REGNUM ) судом вынесено постановление о продлении сроков домашнего ареста Истомину до 25 апреля 2017 года. Вместе с тем, сохранены все ранее избранные, на основании постановлений суда, послабления в ограничении передвижения», — сообщила Наталья Прохорова.

Ходатайство следователя, поступившее в судебную инстанцию, основано на том, что заканчивался срок домашнего ареста, но предварительное следствие еще не завершилось, пояснила консультант Центрального районного суда.

Отметим, во время домашнего ареста Вячеславу Истомину было разрешено посещение стоматологии, детского сада, а также поселка «Красный камень» (расположен на озере Увильды) в выходные, нерабочие и праздничные дни. В настоящее время все разрешенные послабления сохранены без изменений.

Напомним, Вячеслав Истомин, будучи главой Копейского городского округа, был задержан 26 июля 2016 года в своем рабочем кабинете. Чиновнику было предъявлено обвинение в коррупции. Его поместили под стражу. В ходе разбирательства Истомин согласился сотрудничать со следствием и признался во взяточничестве, ему была изменена мера пресечения на домашний арест.

По версии следствия, Истомин получил взятку в особо крупном размере, не менее двух млн рублей, используя свое служебное положение, от представителей коммерческих структур за преференции в бизнесе. По данным управления СКР по Челябинской области, в настоящее время Вячеслав Истомин знакомится с материалами уголовного дела.