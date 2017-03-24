Киев, 24 марта, 2017, 09:59 — ИА Регнум. Бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова застрелил в Киеве 28-летний Павел Паршов, пишет Life со ссылкой на источник.

ИА REGNUM Денис Вороненков

Известно, что стрелявший в Вороненкова мужчина умер в больнице после четырех операций. Показаний следствию он дать не успел.

В МВД Украины подтвердили, что он был участником так называемой антитеррористической операции в Донбассе — у него при себе было найдено удостоверение участника боевых действий, выданное Нацгвардией Украины.

Президент Украины Пётр Порошенко уже обвинил в организации убийства российские спецслужбы. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко также заявил, что убийство Вороненкова свидетельствует «о страхах Кремля».

Как сообщало ИА REGNUM, Вороненкова похоронят в Киеве — так решили его родственники. Время и место траурной церемонии пока не сообщается.