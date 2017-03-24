Москва, 24 марта, 2017, 09:57 — ИА Регнум. Действие деклараций о соответствии пяти марок сыров, производимых в Белоруссии, приостановлено Федеральной службой по аккредитации. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

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Таким образом, на территории России не может осуществляться продажа следующей молочной продукции: сыров «Раубичский», «Тильзитер», «Белорусское золото», «Альпийский» и «Гройцер».

Продукция, которая поступила в Россию в сопровождении отмененных деклараций, будет изъята. Об этом извещены уполномоченные надзорные органы.

В ведомстве отмечают, что в феврале 2017 года было установлено, что партии сыров, ввозимые в РФ из Белоруссии, не соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного союза. Ситуация не была исправлена производителями, что и повлекло за собой пристановку действия деклараций о соответствии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале февраля белорусские власти временно ограничили поставки в Россию мяса. Причиной стали неоднократные нарушения микробиологических показателей продукции.

14 февраля Россельхознадзор ввел ограничения и дополнительные требования к поставкам продукции с четырех мясоперерабатывающих заводов Белоруссии. Как показала экспертиза, в продукции присутствуют бактерии рода Listeria monocytogenes, которые являются возбудителями листериоза. Кроме того, в мясе выявлены патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы.

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